Ντούσκο Πόποφ: Ο διπλός πράκτορας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που φέρεται να ενέπνευσε τον Τζέιμς Μποντ

Ο Ντούσκο Πόποφ ζούσε σαν ήρωας κατασκοπικού μυθιστορήματος, αλλά η δράση του ήταν πραγματική, παραπλάνησε τους Ναζί και συνδέθηκε με τον θρυλικό 007.

Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κατασκόπους στην ιστορία του κινηματογράφου. Πίσω, όμως, από τον φανταστικό πράκτορα με τον κωδικό 007 βρίσκεται μια σειρά από πραγματικές προσωπικότητες που ενδέχεται να επηρέασαν τη δημιουργία του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ντούσαν «Ντούσκο» Πόποφ, ένας Σέρβος διπλός πράκτορας που έδρασε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με πολυτελή τρόπο ζωής, αγάπη για τον τζόγο και τις γυναίκες, αλλά και μια επικίνδυνη αποστολή εξαπάτησης των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Πόποφ απέκτησε τη φήμη ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να έχει βγει από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος του Ίαν Φλέμινγκ. Η σύνδεσή του με τον δημιουργό του Τζέιμς Μποντ έχει συζητηθεί επί δεκαετίες, χωρίς να έχει αποδειχθεί οριστικά ότι αποτέλεσε το πρότυπο του διάσημου πράκτορα.

Ο άνθρωπος που εξαπατούσε τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Ο Ντούσκο Πόποφ γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 1912, στο Τίτελ, στη σημερινή Σερβία, όταν η περιοχή αποτελούσε μέρος της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια και έλαβε εκπαίδευση σε σχολεία της Ευρώπης, μαθαίνοντας μεταξύ άλλων ιταλικά, γερμανικά και γαλλικά.

Η ζωή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις επιχειρήσεις και στις κοινωνικές συναναστροφές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, στη Γερμανία, εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του στο ανερχόμενο ναζιστικό καθεστώς. Η στάση του αυτή οδήγησε στη σύλληψή του από την Γκεστάπο, τη μυστική αστυνομία των Ναζί, και στην προσωρινή κράτησή του. Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την εχθρότητά του απέναντι στο καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ τα γεγονότα που ακολούθησαν τον έφεραν στο επίκεντρο ενός από τα πιο περίπλοκα δίκτυα κατασκοπείας του πολέμου.

Στις αρχές του 1940, ο παλιός συμφοιτητής του Πόποφ, Γιόχαν «Τζόνι» Γέμπσεν, τον έφερε σε επαφή με τη γερμανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, την Άμπβερ. Ο Γέμπσεν είχε ενταχθεί στην υπηρεσία, διατηρώντας, σύμφωνα με τις σχετικές ιστορικές αφηγήσεις, αντιναζιστικές πεποιθήσεις και την πρόθεση να υπονομεύσει το καθεστώς εκ των έσω. Ο Πόποφ ακολούθησε μια αντίστοιχη διαδρομή. Παρουσιαζόταν στους Γερμανούς ως αξιόπιστος συνεργάτης τους, ενώ στην πραγματικότητα εργαζόταν για τους Βρετανούς και μετέφερε παραπλανητικές πληροφορίες στον εχθρό. Η διπλή του ιδιότητα τού επέτρεπε να ταξιδεύει και να συναντά Γερμανούς αξιωματούχους χωρίς να κινεί εύκολα υποψίες. Η εικόνα ενός εύπορου επιχειρηματία που ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό λειτουργούσε ως κάλυψη για τις μυστικές αποστολές του. Με την κωδική ονομασία «Tricycle» από τη βρετανική πλευρά, ο Πόποφ έγινε ένας από τους σημαντικούς διπλούς πράκτορες του πολέμου. Η αποστολή του δεν ήταν απλώς να συλλέγει πληροφορίες, αλλά και να επηρεάζει όσα πίστευαν οι Γερμανοί για τις κινήσεις των Συμμάχων.

Το καζίνο στην Πορτογαλία και η σύνδεση με τον Τζέιμς Μποντ

Η Πορτογαλία, η οποία παρέμεινε ουδέτερη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούσε σημαντικό σημείο συνάντησης για κατασκόπους και πράκτορες διαφορετικών πλευρών. Στο Εστορίλ, ο Πόποφ κινούνταν σε ένα περιβάλλον ξενοδοχείων, καζίνο και διεθνών επαφών, που του επέτρεπε να διατηρεί την κάλυψή του. Εκεί συνδέεται και η πιο γνωστή ιστορία γύρω από τη σχέση του με τον Ίαν Φλέμινγκ, τον Βρετανό αξιωματικό των ναυτικών μυστικών υπηρεσιών που αργότερα δημιούργησε τον Τζέιμς Μποντ.

Σύμφωνα με μία από τις εκδοχές που έχουν δημοσιευτεί, ο Φλέμινγκ παρακολούθησε τον Πόποφ σε μια παρτίδα μπακαρά στο καζίνο του Εστορίλ, όπου ο πράκτορας φέρεται να πόνταρε ένα υπέρογκο ποσό. Το περιστατικό έχει συνδεθεί με τη διάσημη σκηνή του καζίνο στο πρώτο μυθιστόρημα του Μποντ, το Casino Royale, που κυκλοφόρησε το 1953. Η ακριβής, βέβαια, σχέση του Πόποφ με τη δημιουργία του 007 παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ βιογράφων και ιστορικών. Ο Φλέμινγκ είχε γνωρίσει από κοντά τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών και είχε επηρεαστεί από περισσότερες από μία πραγματικές προσωπικότητες. Οι ομοιότητες, πάντως, είναι εντυπωσιακές: ο Πόποφ μιλούσε πολλές γλώσσες, ταξίδευε σε διαφορετικές χώρες, διατηρούσε επαφές με γυναίκες της υψηλής κοινωνίας και αναλάμβανε αποστολές στις οποίες ένα λάθος μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

Η προειδοποίηση για το Περλ Χάρμπορ

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της δράσης του Πόποφ αφορά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1941. Οι Γερμανοί τού είχαν αναθέσει να συλλέξει πληροφορίες για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων για τις άμυνες στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης. Ο Πόποφ επιχείρησε να μεταφέρει τις πληροφορίες στις αμερικανικές αρχές, ερχόμενος σε επαφή με το FBI. Ο τότε διευθυντής του, Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, φέρεται να αντιμετώπισε με δυσπιστία τον πράκτορα.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1941, η Ιαπωνία επιτέθηκε στο Περλ Χάρμπορ, οδηγώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο. Το κατά πόσο οι πληροφορίες που είχε μεταφέρει ο Πόποφ αποτελούσαν σαφή προειδοποίηση για την επικείμενη επίθεση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής συζήτησης. Δεν μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί δεδομένο ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν λάβει από εκείνον συγκεκριμένη και πλήρη ενημέρωση για το σχέδιο της Ιαπωνίας.

Η επιχείρηση που παραπλάνησε τον Χίτλερ

Η σημαντικότερη συμβολή του Πόποφ στον συμμαχικό αγώνα συνδέεται με την Επιχείρηση Fortitude, ένα εκτεταμένο σχέδιο παραπλάνησης των Γερμανών πριν από την απόβαση στη Νορμανδία, τον Ιούνιο του 1944. Οι Σύμμαχοι επιδίωκαν να πείσουν τη γερμανική ηγεσία ότι η κύρια εισβολή στη βόρεια Γαλλία θα πραγματοποιούνταν στο Καλαί και όχι στη Νορμανδία. Για να το πετύχουν, χρησιμοποίησαν ένα δίκτυο διπλών πρακτόρων, ψευδείς ασυρματικές επικοινωνίες και παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τις στρατιωτικές τους δυνάμεις και τα σχέδιά τους.

Ο Πόποφ συμμετείχε στην επιχείρηση μεταφέροντας στους Γερμανούς πληροφορίες που ενίσχυαν την εντύπωση ότι το Καλαί αποτελούσε τον βασικό στόχο των Συμμάχων. Η παραπλάνηση συνέβαλε στο να διατηρήσει η γερμανική διοίκηση σημαντικές δυνάμεις μακριά από το πραγματικό σημείο της απόβασης. Στις 6 Ιουνίου 1944, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας, σε μια επιχείρηση που αποτέλεσε καθοριστικό βήμα για την απελευθέρωση της κατεχόμενης δυτικής Ευρώπης. Η Fortitude υπήρξε βασικό μέρος της ευρύτερης στρατηγικής εξαπάτησης που υποστήριξε την απόβαση.

Η ζωή μετά τον πόλεμο και η υστεροφημία του

Ο Πόποφ δεν αποκάλυψε αμέσως όλες τις λεπτομέρειες της κατασκοπευτικής του δράσης. Η ιστορία του έγινε ευρύτερα γνωστή τη δεκαετία του 1970, όταν αποχαρακτηρίστηκαν σχετικά έγγραφα και ο ίδιος δημοσίευσε την αυτοβιογραφία του, Spy/Counterspy, το 1974. Πέθανε στις 18 Αυγούστου 1981, σε ηλικία 69 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ζωή που συνδύαζε την πραγματική κατασκοπεία με στοιχεία που θυμίζουν μυθοπλασία.

Η ιστορία του επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από την ταινία Fortitude, στην οποία ο Νίκολας Κέιτζ υποδύεται τον Πόποφ. Η παραγωγή επικεντρώνεται στον πόλεμο της παραπληροφόρησης που οργάνωσαν οι Σύμμαχοι για να παραπλανήσουν τη ναζιστική Γερμανία πριν από την απόβαση στη Νορμανδία.

Είτε αποτέλεσε το βασικό πρότυπο του Τζέιμς Μποντ είτε μία από τις πραγματικές προσωπικότητες που επηρέασαν τον Ίαν Φλέμινγκ, ο Ντούσκο Πόποφ υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς διπλούς πράκτορες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Και η πραγματική του δράση αποδεικνύει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστορία της κατασκοπείας μπορεί να είναι εξίσου συναρπαστική με τη μυθοπλασία.

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