Οκτώβριος 1915: Όταν η Βρετανία μας χάριζε την Κύπρο και η ελληνική κυβέρνηση είπε «Όχι»

Ως δέλεαρ για την είσοδο της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία μας έδωσε την Κύπρο στο χέρι. Η απάντηση ήταν «ευχαριστούμε αλλά όχι».

Στην ιστορία της Ελλάδας από τον 20ο αιώνα κι ύστερα, ένα πρόβλημα δέσποζε και σε έναν βαθμό δεσπόζει έως και σήμερα: το Κυπριακό. Υπήρξαν πολλά στα οποία μπορούμε να σταθούμε και να καταλογίσουμε ευθύνες.

Ίσως το μεγαλύτερο βάρος θα μπορούσε να δοθεί στον Οκτώβριο του 1915 όταν η Μεγάλη Βρετανία ουσιαστικά χάριζε την Κύπρο στην Ελλάδα με ορισμένα ανταλλάγματα. Θα μπορούσε τότε να έχει λυθεί οριστικά το Κυπριακό;

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