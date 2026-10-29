Μίμης Φωτόπουλος: Από τις πολιτικές διώξεις στον αγώνα για μια σύνταξη που δεν πρόλαβε να χαρεί

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 29 Οκτωβρίου 1986, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος μάγκας του ελληνικού κινηματογράφου, Μίμης Φωτόπουλος.

O Μίμης Φωτόπουλος δεν υπήρξε μόνο ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Υπήρξε ένας άνθρωπος που γνώρισε από πρώτο χέρι τη σκληρότητα της Ιστορίας. Πλήρωσε «ακριβά» τις πολιτικές του πεποιθήσεις με διώξεις και εξορία και, ύστερα από δεκαετίες αδιάκοπης εργασίας, βρέθηκε να αγωνίζεται για κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο. Μια αξιοπρεπή σύνταξη για τα χρόνια που είχε αφιερώσει στην τέχνη του.

Ο καλοκάγαθος μάγκας της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, δεν είχε μία πορεία ζωής στρωμένη με επιτυχίες και χειροκροτήματα. Η Κατοχή, η Αντίσταση και ο Εμφύλιος σημάδεψαν βαθιά τη ζωή του, μετατρέποντας την πολιτική στράτευση σε προσωπικό τίμημα.

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