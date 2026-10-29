Έκρηξη στην Πλάκα: Τρεις κλέφτες χαλκού «τίναξαν» τη μονοκατοικία - Πώς προκλήθηκε η διαρροή

Τρεις σεσημασμένοι προκάλεσαν τη διαρροή στην Πλάκα προσπαθώντας να κλέψουν χαλκό. Από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές σε σχολικό.

Δύο νέες, σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1 σχετικά με την πολυδιάστατη τραγωδία της έκρηξης στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες των αρχών αποδεικνύουν τόσο τον εγκληματικό παράγοντα πίσω από τη διαρροή όσο και το μέγεθος της παραλίγο ακόμη μεγαλύτερης τραγωδίας.

Λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από τη σφοδρή έκρηξη, από το σημείο πέρασε ένα μαύρο σχολικό βαν ιδιωτικού σχολείου, στο οποίο επέβαιναν 12 μαθητές. Τα παιδιά και ο οδηγός γλίτωσαν κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς η φονική έξωσις της έκρηξης σημειώθηκε αμέσως μόλις το όχημα απομακρύνθηκε κατά ελάχιστα μέτρα.

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