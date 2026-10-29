Πάτρα: Νεκρό βρέφος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Βρέφος έχασε την ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Πάτρα.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στην Πάτρα, όπου ένα βρέφος έχασε τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από οικείους του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Οι προσπάθειες ανάνηψης και η έρευνα

Αμέσως μετά την άφιξή του, οι γιατροί και οι νοσηλευτές κινητοποιήθηκαν για την ανάνηψή του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του προσωπικού, το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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