Οικογένεια Ελλήνων τουριστών στο ένα τρένο της τραγωδίας: Η σοκαριστική περιγραφή του 21χρονου γιου

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία της φονικής σύγκρουσης των δύο τρένων στην Ισπανία, μια τριμελής ελληνική οικογένεια στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της.

Τυχερή μέσα στην ανείπωτη τραγωδία στάθηκε μια τριμελής ελληνική οικογένεια, η οποία επέβαινε σε ένα από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 69 άνθρωποι.

Πρόκειται για μια μητέρα και τους δύο γιους της, τον 18χρονο Ομάριο και τον 21χρονο Χρήστο Δρίτσα, οι οποίοι ταξίδευαν από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη στο πλαίσιο των διακοπών τους.

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