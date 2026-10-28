Γονείς και παιδιά χωρίς οθόνες στο τραπέζι: Το πείραμα ενός μήνα στη Σαρδηνία που απαγορεύει τα κινητά στα εστιατόρια

Δεκαπέντε εστιατόρια στη Σαρδηνία δοκιμάζουν ένα μήνα χωρίς κινητά στο οικογενειακό τραπέζι, προσφέροντας παιχνίδια και ιδέες συζήτησης για γονείς και παιδιά.

Μια διαφορετική εμπειρία για τις οικογένειες που επιλέγουν να γευματίσουν έξω επιχειρούν να καθιερώσουν 15 εστιατόρια στη Σαρδηνία της Ιταλίας. Με την πρωτοβουλία «A tavola senza schermi» («Στο τραπέζι χωρίς οθόνες»), οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καλούν γονείς και παιδιά να αφήνουν στην άκρη τα κινητά τηλέφωνα και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές την ώρα του φαγητού, δίνοντας περισσότερο χώρο στην επικοινωνία.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει αρχικά έναν μήνα, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Στόχος είναι να περιοριστεί η υπερβολική έκθεση των ανηλίκων στις οθόνες και να ενισχυθεί η ουσιαστική επαφή μεταξύ των μελών μιας οικογένειας.

Παιχνίδια και συζητήσεις αντί για οθόνες

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, οι οικογένειες που επισκέπτονται τα 15 εστιατόρια θα καλούνται να φυλάσσουν τα κινητά και τις άλλες συσκευές τους όσο διαρκεί το γεύμα. Σε αντάλλαγμα, το προσωπικό θα τους προσφέρει ένα «κιτ επανασύνδεσης», με δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών.

Το υλικό περιλαμβάνει παιχνίδια, ζωγραφική και προτάσεις για θέματα συζήτησης, ώστε τα παιδιά να μοιράζονται με τους γονείς τους εμπειρίες και στιγμές από την καθημερινότητά τους. Οι δραστηριότητες έχουν προσαρμοστεί στη συνήθη διάρκεια ενός γεύματος, προκειμένου να είναι ευχάριστες και εύκολες στην εφαρμογή, χωρίς να μετατρέπουν την οικογενειακή ώρα σε υποχρέωση.

Το κιτ περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικό φυλλάδιο για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών, καθώς και συμβουλές για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι. Έτσι, η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην απομάκρυνση των τηλεφώνων από το τραπέζι, αλλά επιδιώκει να προσφέρει στις οικογένειες πρακτικά εργαλεία για την καθημερινότητά τους.

Η ανάγκη για περισσότερη οικογενειακή επικοινωνία

Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Άννα Κάου, συνήγορος για τα δικαιώματα των παιδιών στη Σαρδηνία και πρώην δικαστής με ειδίκευση στη δικαιοσύνη ανηλίκων, σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα της Fipe-Confcommercio, ένωσης που εκπροσωπεί επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και ψυχαγωγίας. Η Κάου υποστηρίζει ότι χρειάζονται χώροι που να διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά, χωρίς η αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης των οθονών να βασίζεται αποκλειστικά στις απαγορεύσεις ή στην ατομική ευθύνη των γονέων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Fipe-Confcommercio στη Σαρδηνία, Εμανουέλε Φροντζία, επισημαίνει ότι τα εστιατόρια αποτελούν σημαντικούς χώρους συνάντησης για τις οικογένειες. Όπως παρατηρεί, ωστόσο, όλο και συχνότερα οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων δίνουν τη θέση τους στη σιωπή, καθώς οι συνδαιτυμόνες ασχολούνται με τις ηλεκτρονικές συσκευές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι ίδιοι οι ενήλικες δίνουν στα παιδιά ένα κινητό για να απασχολούνται όσο τρώνε. Η πρωτοβουλία επιχειρεί να αντικαταστήσει αυτή τη συνήθεια με κοινές δραστηριότητες που ενισχύουν την επαφή και τη συμμετοχή όλων στο οικογενειακό τραπέζι.

Πιθανή επέκταση σε περισσότερα εστιατόρια

Τα 15 εστιατόρια συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, ενώ η διοργάνωση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασής του, εφόσον η πιλοτική εφαρμογή αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Ο πρώτος μήνας θα επιτρέψει στους διοργανωτές να αξιολογήσουν την ανταπόκριση των οικογενειών και το κατά πόσο το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες επιχειρήσεις του νησιού.

Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που ενθαρρύνουν τη συζήτηση και το κοινό παιχνίδι, ώστε η ώρα του φαγητού να γίνει ξανά μια ευκαιρία ουσιαστικής επικοινωνίας, μακριά από τις ψηφιακές περισπάσεις.

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