Πλάκα: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι χάθηκαν για 20€» - 45 φορές είχε συλληφθεί ο ένας κατηγορούμενος

Οι οικογένειες των έξι θυμάτων αντιδρούν στην σύλληψη των τριών κατηγορουμένων για την έκρηξη στην Πλάκα, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν

Την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την πρόκληση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη φέρεται να συνδέεται με την κλοπή ενός τμήματος χαλκοσωλήνα από το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου του κτιρίου.

Η είδηση των συλλήψεων προκάλεσε έντονη αντίδραση στους συγγενείς των Αμερικανών θυμάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξέφρασαν την αδυναμία τους να αποδεχθούν ότι οι άνθρωποί τους έχασαν τη ζωή τους για ένα αντικείμενο τόσο μικρής αξίας.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ», ανέφεραν χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι στην εκτιμώμενη αξία του τμήματος χαλκοσωλήνα που φέρεται να αφαίρεσαν οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αντίδραση των οικογενειών των Αμερικανών θυμάτων μετά τις συλλήψεις, η θέση των οποίων εκφράστηκε μέσω του δικηγόρου τους, ο οποίος βρέθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τη Δευτέρα οι απολογίες - Το ποινικό παρελθόν των κατηγορουμένων

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον του ανακριτή, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρους που διορίστηκαν αυτεπάγγελτα, ενώ αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο. Η μεταγωγή τους στα δικαστήρια έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, και οι τρεις είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών. Ειδικότερα, ο 55χρονος Έλληνας φέρεται να έχει συλληφθεί 45 φορές από το 1980 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κλοπές και ληστείες. Μάλιστα, στις αρχές Οκτωβρίου είχε συλληφθεί εκ νέου για κλοπή, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 37χρονος φέρεται να έχει συλληφθεί 13 φορές από το 2008 για παρόμοια αδικήματα, ενώ ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας έχει καταγραφεί σε 20 συλλήψεις από το 2019. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις φέρονται να πραγματοποιούσαν επανειλημμένα κλοπές και ληστείες για να εξασφαλίζουν χρήματα. Συνελήφθησαν σε στενά γύρω από την Ομόνοια.

Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της περιοχής, καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουν λάβει από τις Αρχές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης των γειτονικών κτιρίων. Η κατάσταση των κτισμάτων παραμένει ένα από τα κρίσιμα ζητήματα μετά τη φονική έκρηξη.

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