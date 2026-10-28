Μ. Καρυστιανού: Καταγγέλλει ότι της αρνήθηκαν να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη - «ώρα να πούμε το δικό μας “όχι”»
Σε καταγγελία με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σε ανάρτησή της στο Facebook, αναφέρει ότι είχε ζητήσει να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος του κινήματος, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε.
Το αίτημα που απορρίφθηκε σύμφωνα με την ίδια
Σύμφωνα με την ίδια, είχε καταθέσει εγγράφως το σχετικό αίτημα στις 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στην απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.
«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη. Το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη κι αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας»
Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού συνδέει την καταγγελία της με ένα ευρύτερο μήνυμα κατά της διαφθοράς και της ασυδοσίας. «Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας “όχι” στη διαφθορά, στην παρανομία και στην ασυδοσία, για να κατακτήσουμε την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία», καταλήγει.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F16: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ» (vid)
- Γονείς και παιδιά χωρίς οθόνες στο τραπέζι: Το πείραμα ενός μήνα στη Σαρδηνία που απαγορεύει τα κινητά στα εστιατόρια
- Ισπανία: 39 νεκροί σε σύγκρουση τρένων στη γραμμή Μαδρίτη-Ανδαλουσία (vid)