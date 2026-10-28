Μ. Καρυστιανού: Καταγγέλλει ότι της αρνήθηκαν να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη - «ώρα να πούμε το δικό μας “όχι”»

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει ότι δεν της επετράπη να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη και μιλά για διαφθορά και δημοκρατία.

Σε καταγγελία με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σε ανάρτησή της στο Facebook, αναφέρει ότι είχε ζητήσει να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος του κινήματος, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε.

Το αίτημα που απορρίφθηκε σύμφωνα με την ίδια

Σύμφωνα με την ίδια, είχε καταθέσει εγγράφως το σχετικό αίτημα στις 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στην απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.

«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη. Το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη κι αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού συνδέει την καταγγελία της με ένα ευρύτερο μήνυμα κατά της διαφθοράς και της ασυδοσίας. «Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας “όχι” στη διαφθορά, στην παρανομία και στην ασυδοσία, για να κατακτήσουμε την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία», καταλήγει.

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