Γιώργος Μαζωνάκης: Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων - Τι είναι η φαρμακευτική δηλητηρίαση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων κάνουν λόγο για φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως μεταδόθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρώτος Καφές», το συμπέρασμα του πορίσματος αποδίδει τον θάνατο σε φαρμακευτική δηλητηρίαση, ενώ στον σχετικό πίνακα καταγράφεται η ανίχνευση τριών συγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

Τι είναι η φαρμακευτική δηλητηρίαση;

Ο όρος φαρμακευτική δηλητηρίαση περιγράφει την τοξική αντίδραση του οργανισμού σε μία ή περισσότερες φαρμακευτικές ουσίες. Δεν σημαίνει απαραίτητα τη λήψη κάποιου άγνωστου ή παράνομου σκευάσματος, καθώς ακόμα και εγκεκριμένα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές.

Η τοξική αυτή δράση εκδηλώνεται συνήθως λόγω υπερβολικής δόσης, επικίνδυνης αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών φαρμάκων ή αυξημένης ευαισθησίας του ασθενούς, προκαλώντας απότομη πτώση της πίεσης και οξεία καταστολή της αναπνοής.

Οι τρεις ουσίες που βρέθηκαν

Προποφόλη

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόκληση και διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για τη βαθιά καταστολή ασθενών.

Η δράση της προποφόλης είναι ακαριαία, ωστόσο ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως η ταχεία καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας. Η χορήγησή της προϋποθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό παρακολούθησης των ζωτικών σημείων, ενώ δεν διαθέτει κανένα ειδικό φαρμακευτικό αντίδοτο.

Μιδαζολάμη

Η μιδαζολάμη ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χορηγείται για τη μείωση του άγχους και την πρόκληση καταστολής πριν ή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Η ταυτόχρονη χορήγησή της με την προποφόλη απαιτεί εξαιρετική προσοχή, καθώς οι κατασταλτικές τους ιδιότητες λειτουργούν αθροιστικά, ενισχύοντας την επιβάρυνση στο αναπνευστικό σύστημα.

Φλουμαζενίλη

Η τρίτη ουσία που εντοπίστηκε στις εξετάσεις είναι η φλουμαζενίλη, η οποία αποτελεί το ειδικό αντίδοτο για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη. Η παρουσία της στον οργανισμό υποδηλώνει πιθανή προσπάθεια των παριστάμενων να ανατάξουν τον τραγουδιστή όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο σκεύασμα να μπορεί να εξουδετερώσει την επίδραση της προποφόλης.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις ακριβείς δοσολογίες, τη χρονική αλληλουχία χορήγησης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη, προκειμένου να διακριβωθεί αν υπήρξε ιατρική αμέλεια.

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