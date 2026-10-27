Pizza Fan: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Αντάρας – Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο υπαρχηγός (vid)

Στη φυλακή οδηγείται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, μετά τη μαραθώνια απολογία του για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής.

Την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan και βασικού κατηγορουμένου στην υπόθεση της εκτεταμένης απάτης και φοροδιαφυγής, Κωνσταντίνου Αντάρα, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Στον αντίποδα, για τον φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης, Δημήτρη Ηλιόπουλο, αποφασίστηκε το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Από τους συνολικά 18 κατηγορουμένους που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής, οι υπόλοιποι 16 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις που φτάνουν τις 6.000 ευρώ. Η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμεί η εξέταση ακόμη πέντε εμπλεκομένων.

Η υπερασπιστική γραμμή του Κωνσταντίνου Αντάρα

Σύμφωνα με το protothema, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αρνήθηκε κατηγορηματικά τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται συνιστούν αμιγώς φορολογικά αδικήματα.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συναίνεσή του για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρηματικών ποσών, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου.

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.5000 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατομμύρια σε μισθοδοσίες και πληρώνει 15 εκατομμύρια σε φόρους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με το παράνομο λογισμικό και τις ακυρώσεις παραγγελιών μέσω της τακτικής που αναφερόταν ως «κέρασμα», ο Κωνσταντίνος Αντάρας παραδέχθηκε ότι γνώριζε για την παράνομη χρήση του από ορισμένους καταστηματάρχες, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι το κοινό κέντρο παραγγελιών επέτρεπε τον έλεγχο των πραγματικών εσόδων.

Διαχωρισμός θέσης από τον φερόμενο ως υπαρχηγό

Διαφορετική στάση κράτησε ενώπιον των αρχών ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τον κεντρικό κατηγορούμενο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι παρόλο που είχε εικόνα για τη διαδικασία των εικονικών ακυρώσεων, είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του σε αυτή την τακτική. Ο συνήγορός του, Νίκος Αλετράς, έκανε λόγο για μια δίκαιη απόφαση, σημειώνοντας πως οι δικαστικές αρχές συνεκτίμησαν την έλλειψη επικινδυνότητας του εντολέα του, ο οποίος δηλώνει αθώος και αρνείται οποιαδήποτε ουσιαστική εμπλοκή στη δικογραφία.

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