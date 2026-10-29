Προφυλακίστηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος: Γιατί δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί του «Mr. Χωριάτικο» στην απολογία του

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, μετά την απολογία του για την υπόθεση απάτης. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και ζήτησε ηπιότερη μεταχείριση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση απάτης.

Ο 57χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, οι ισχυρισμοί του όμως δεν έγιναν δεκτοί και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Τι υποστήριξε για τις οφειλές και τις εταιρείες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο απολογητικό του υπόμνημα ο επονομαζόμενος «Mr. Χωριάτικο» φέρεται να υποστήριξε ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Αναφερόμενος στις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές, αλλά συνέχισαν τη δραστηριότητά τους υπό διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι αλλαγές έγιναν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους και όχι για να αποφευχθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Κατά τους ισχυρισμούς του, στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρυθμίσεις, διαδικασία που, όπως φέρεται να ανέφερε, είχε ήδη ολοκληρωθεί για ορισμένες από αυτές. Ο 57χρονος αρνήθηκε επίσης ότι οι επιχειρήσεις του είχαν ευκαιριακό χαρακτήρα, επικαλούμενος την παρουσία του στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο από το 1996. Όπως φέρεται να υποστήριξε, επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει τις επιχειρήσεις του.

Τα προβλήματα υγείας και το αίτημα για ηλεκτρονική επιτήρηση

Στο πολυσέλιδο απολογητικό του υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων, και προβλήματα στο ήπαρ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιολογικά ζητήματα. Παράλληλα, φέρεται να επικαλέστηκε την ύπαρξη ανήλικου παιδιού και να ζήτησε, σε περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

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