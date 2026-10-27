«Καταστρέψτε τους ορκισμένους εχθρούς»: Η Βόρεια Κορέα απειλεί τη Νότια στα σύνορα με τανκς και ένα τρομακτικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ

Οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη στην Κορεατική Χερσόνησο αναζωπυρώνονται, καθώς η Πιονγιάνγκ αναπτύσσει βαρέα όπλα στα σύνορα και εξαπολύει νέες απειλές.

Η ένταση ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα αγγίζει εκ νέου επικίνδυνα επίπεδα, εντείνοντας τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για το ενδεχόμενο μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης.

Παρά τις προτάσεις του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ για έναρξη συνομιλιών με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου, ο οποίος τεχνικά βρίσκεται σε εκεχειρία από το 1953, η ηγεσία της Πιονγιάνγκ επιλέγει την οδό της ακραίας ρητορικής.

Αφού απέστειλε επιστολές στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατηγορώντας τη Σεούλ για «σκηνοθετημένο επεισόδιο με νάρκες», η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε μια ιδιαίτερα επιθετική κίνηση στα σύνορα.

Αυτοκινούμενα πυροβόλα με συνθήματα κατά των ΗΠΑ

Στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη εντοπίστηκαν τρία βαρέα αυτοκινούμενα πυροβόλα, στραμμένα απευθείας προς το έδαφος της Νότιας Κορέας. Σε ένα από αυτά αναγραφόταν το απειλητικό σύνθημα: «Καταστρέψτε τους Αμερικανούς ιμπεριαλιστές εισβολείς, τους ορκισμένους εχθρούς του λαού της Κορέας».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τόσο απροκάλυπτη επίδειξη βαρέως οπλισμού είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, αποτελώντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Πιονγιάνγκ σκοπεύει να επιβάλει την πολιτική της με τη βία και όχι μέσω διαλόγου.

Οι σκληρές προειδοποιήσεις της Κιμ Γιο Γιονγκ

Την ίδια ώρα, η επιρροή της αδελφής του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιο Γιονγκ, παραμένει καταλυτική. Η 39χρονη αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να «εξολοθρεύσουν αμείλικτα» τα στρατεύματα της Νότιας Κορέας, υποστηρίζοντας πως η Σεούλ προβαίνει σε προκλήσεις κατά της συνοριακής γραμμής.

Η παράλληλη φημολογία γύρω από την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν και η ενίσχυση των στρατιωτικών μέτρων ετοιμότητας καθιστούν την περιοχή μία από τις πιο εύφλεκτες ζώνες του πλανήτη.

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