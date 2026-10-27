Αίγυπτος: Ο τάφος του φαραώ που παρέμεινε κλειστός για 20 χρόνια και κρύβει εντυπωσιακές τοιχογραφίες 3.400 ετών

Ο τάφος ηλικίας άνω των 3.400 ετών στην Κοιλάδα των Βασιλέων αποκαταστάθηκε και άνοιξε για το κοινό το 2025 μετά από 20 χρόνια, αποκαλύπτοντας τοιχογραφίες και ιερογλυφικά

Ένα σημαντικό μνημείο της αρχαίας Αιγύπτου, ο τάφος του φαραώ Αμενχοτέπ Γ΄, είναι και πάλι επισκέψιμο από τον Οκτώβριο του 2025, μετά από περίπου δύο δεκαετίες εργασιών αποκατάστασης.

Ο τάφος βρίσκεται στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στη δυτική όχθη του Νείλου, κοντά στο Λούξορ. Η αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Αιγύπτιων και Ιαπώνων ειδικών, με την υποστήριξη της UNESCO, ώστε να προστατευθούν οι τοιχογραφίες και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του μνημείου.

Οι τοιχογραφίες και το Βιβλίο των Νεκρών

Στο εσωτερικό του τάφου σώζονται ζωγραφικές παραστάσεις του φαραώ μαζί με αρχαίες αιγυπτιακές θεότητες, καθώς και επιγραφές από το Βιβλίο των Νεκρών. Τα κείμενα αυτά περιλάμβαναν ξόρκια και οδηγίες που, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των αρχαίων Αιγυπτίων, καθοδηγούσαν τον νεκρό στη μεταθανάτια ζωή. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλάμβαναν τη συντήρηση των ζωγραφικών επιφανειών, τη στερέωση φθαρμένων σημείων και την ενίσχυση στοιχείων της κατασκευής. Παράλληλα, βελτιώθηκαν ο φωτισμός και οι συνθήκες πρόσβασης, με στόχο την προστασία του μνημείου κατά τις επισκέψεις.

Ο τάφος, γνωστός ως WV22, διαθέτει έναν κατηφορικό διάδρομο μήκους περίπου 36 μέτρων, ο οποίος οδηγεί στην κύρια ταφική αίθουσα. Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης δύο πλευρικούς χώρους, που συνδέονται με τις βασιλικές συζύγους του Αμενχοτέπ Γ΄, την Τίγιε και τη Σιταμόν, κόρη του φαραώ και επίσης σύζυγό του. Το ταφικό μνημείο είχε λεηλατηθεί ήδη από την αρχαιότητα. Σήμερα, στο εσωτερικό του διατηρούνται στοιχεία της πέτρινης σαρκοφάγου, ενώ το καπάκι της έχει αποκατασταθεί από θραύσματα.

Ποιος ήταν ο Αμενχοτέπ Γ΄

Ο Αμενχοτέπ Γ΄ ήταν ένας από τους σημαντικότερους φαραώ της 18ης δυναστείας και κυβέρνησε την Αίγυπτο σε μια περίοδο μεγάλης πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ακμής, κατά τον 14ο αιώνα π.Χ. Στην εποχή του συνδέονται σημαντικά οικοδομικά έργα, ανάμεσά τους ο ναός του Λούξορ. Κοντά στην πόλη σώζονται επίσης οι Κολοσσοί του Μέμνονα, δύο μνημειώδη αγάλματα που αποτελούσαν μέρος του ταφικού του ναού.

Ο τάφος του καταγράφηκε το 1799 από τους Γάλλους μηχανικούς Προσπέρ Ζουά και Εντουάρ ντε Βιγιέ ντι Τεράζ, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο. Η μούμια του φαραώ δεν βρίσκεται σήμερα εκεί, καθώς είχε μεταφερθεί στην αρχαιότητα για προστασία και εκτίθεται πλέον στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού στο Κάιρο.

El Templo de Luxor #Egipto Iniciado por Amenhotep III y terminado por Ramsés II, dedicado a Amun-Ra, Mut (esposa de Amun, representada por un buitre) y Khonsu. https://t.co/iqpithQK9y — MaléficaReturns🏛️ (@AliciaMimundo) June 5, 2022

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