Ο Άποφις θα περάσει 31.900 χλμ. από τη Γη τον Απρίλιο του 2029: Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης;

Ο αστεροειδής Άποφις θα πραγματοποιήσει ένα ιστορικό πέρασμα κοντά από τη Γη τον Απρίλιο του 2029, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία στους επιστήμονες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυσυζητημένα ουράνια σώματα, ο αστεροειδής Άποφις, ετοιμάζεται για ένα εξαιρετικά κοντινό πέρασμα από τον πλανήτη μας τον Απρίλιο του 2029.

Ο ουράνιος αυτός βράχος, με διάμετρο που αγγίζει τα 340 μέτρα (μέγεθος που ισοδυναμεί με τρία γήπεδα ποδοσφαίρου) αναμένεται να πλησιάσει τη Γη σε απόσταση μόλις 31.900 χιλιομέτρων. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει τη διακριτική του παρατήρηση ακόμα και δια γυμνού οφθαλμού από διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Μηδενικός ο κίνδυνος πρόσκρουσης

Παρά το μέγεθος και την κοντινή απόσταση, η επιστημονική κοινότητα είναι ξεκάθαρη και καθησυχαστική, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο σύγκρουσης του αστεροειδούς με την επιφάνεια του πλανήτη μας.

Οι πιο πρόσφατοι υπολογισμοί των αστρονόμων επιβεβαιώνουν ότι ο Άποφις δεν συνιστά καμία απολύτως απειλή για τη Γη τουλάχιστον για τα επόμενα εκατό χρόνια.

Το πέρασμά του θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς η βαρύτητα της Γης ενδέχεται να επηρεάσει ελαφρώς την τροχιά αλλά και τα φυσικά χαρακτηριστικά του, προσφέροντας μοναδικά δεδομένα για τη συμπεριφορά των αστεροειδών.

Get ready to wave to an asteroid 👋🪨 In 2029, asteroid Apophis will swing by Earth, passing safely about 20,000 miles from the surface. The OSIRIS-APEX mission will meet up with the asteroid shortly after, to map the surface and study its chemical makeup. https://t.co/SShNdmLM14 September 25, 2026

Στο στόχαστρο των διαστημικών αποστολών

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο του 2029 θα τεθεί υπό τη στενή παρακολούθηση διεθνών διαστημικών υπηρεσιών.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η αποστολή RAMSES του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η οποία θα μελετήσει τη δομή του αστεροειδούς κατά τη διάρκεια της προσέγγισης. Παράλληλα, η NASA σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη διαστημική συσκευή OSIRIS-APEX, με σκοπό τη συλλογή πολυτίμων στοιχείων για τη χημική σύσταση και τις φυσικές ιδιότητες του Άποφι.

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