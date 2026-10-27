Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ: Μπροστά σε ποσοστό το κόμμα Νετανιάχου, πρώτο σε έδρες το μπλοκ Άιζενκοτ

Τα exit polls στο Ισραήλ αποτυπώνουν ένα εκλογικό αδιέξοδο χωρίς πλειοψηφία, μετατρέποντας την 26η Κνεσέτ σε στατιστικό γρίφο.

Σε ένα απόλυτο στατιστικό θρίλερ εξελίσσεται η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη της 26ης Κνεσέτ στο Ισραήλ. Αν και το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδεικνύεται πρώτο σε ψήφους σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls, κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει τη σαφή πλειοψηφία των 61 εδρών που απαιτούνται για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στην 120μελή βουλή.

Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από πρωτοφανή μαζικότητα, καθώς η συμμετοχή άγγιξε το 74,3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων (έναντι 70,6% το 2022), μεταφραζόμενη σε 5.449.277 πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες, ενώ 70.000 Ισραηλινοί ταξίδεψαν από το εξωτερικό ειδικά για να ψηφίσουν.

Τα δεδομένα του Exit Poll στο Channel 12

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Channel 12, το μπλοκ της αντιπολίτευσης (εβραϊκά κόμματα) αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό μπλοκ, συγκεντρώνοντας συνολικά 52 έδρες.

Ο δεξιός συνασπισμός που στηρίζει τον νυν πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ακολουθεί με 50 έδρες.

Παράλληλα, τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας, αποσπώντας 18 έδρες και τοποθετούμενα επίσης απέναντι σε μια κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.

Η εικόνα από το Channel 13

Διαφορετική στατιστική κατανομή παρουσιάζει το Exit Poll του Channel 13, όπου το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 25 έδρες, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων που το έφερναν στη δεύτερη θέση.

Το κεντρώο κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 23 έδρες. Σε επίπεδο συμμαχιών, το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Άιζενκοτ προηγείται συνολικά με 53 έδρες έναντι 50 εδρών του δεξιού-θρησκευτικού συνασπισμού του Νετανιάχου, ενώ τα αραβικά κόμματα καταγράφουν 17 έδρες.

Η μέτρηση του i24News και οι συσχετισμοί

Το δίκτυο i24News δίνει μια διαφορετική ισορροπία, τοποθετώντας το Λικούντ στην κορυφή με 27 έδρες και το Yashar! με 20 έδρες. Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, το μπλοκ του Νετανιάχου συγκεντρώνει 55 έδρες, το Μπλοκ Αλλαγής (Αντιπολίτευση) φτάνει τις 49 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα περιορίζονται στις 16 έδρες.

Με το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας να παραμένει απλησίαστο και για τις δύο πλευρές, η αραβική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και οι μετεκλογικές διεργασίες μετατρέπονται σε κρίσιμο ρυθμιστικό παράγοντα για την αποφυγή μιας παρατεταμένης πολιτικής παράλυσης.

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