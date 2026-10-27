Θεσσαλονίκη: Τενόροι της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού ερμήνευσαν Μαζωνάκη στην Αριστοτέλους (vid)

Τα τραγούδια «Ανήκω σε μένα» και «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη ακούστηκαν από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ερμήνευσε δύο γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον τριπλό εορτασμό της πόλης. Συγκεκριμένα, οι μουσικοί παρουσίασαν τα τραγούδια «Ανήκω σε μένα» και «Ώρες μικρές», με τον τενόρο και στρατιωτικό που συμμετείχε στην εμφάνιση να ξεχωρίζει με την ερμηνεία του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, την 114η επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Αριστοτέλους τραγούδησε μαζί με τον ερμηνευτή, ενώ στο τέλος τον επιβράβευσε με θερμό χειροκρότημα. Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, πέρα από εμβατήρια, εντάσσει συχνά στο ρεπερτόριό της γνωστά τραγούδια από την ελληνική και τη διεθνή μουσική σκηνή. Στο πλαίσιο των ίδιων εκδηλώσεων, σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑΣΣ) παρουσίασαν επιδείξεις με όπλα, με τις κινήσεις τους να εκτελούνται με συντονισμό και ακρίβεια και να αποσπούν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Δείτε το βίντεο με την ερμηνεία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού:

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