Η ζωή πίσω από τον Τσάντλερ: Σήμερα κάνει πρεμιέρα το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μάθιου Πέρι

Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το «The One About Matthew Perry» φέρνει στο προσκήνιο άγνωστες πτυχές της ζωής του μέσα από μαρτυρίες της οικογένειας, φίλων και συνεργατών του.

Ο Μάθιου Πέρι ήταν, είναι και θα παραμείνει χαραγμένος στις καρδιές μας, γιατί ήταν και θα είναι πάντα ο Τσάντλερ μας. Όχι μόνο για το μοναδικό χιούμορ που χάρισε στα «Friends», αλλά και γιατί, με έναν τρόπο, έγινε κομμάτι της δικής μας διαδρομής. Ταυτιστήκαμε με την αμηχανία του, τον αυτοσαρκασμό του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις καταστάσεις, βρίσκοντας συχνά μέσα στις ατάκες του κάτι από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ωστόσο, εκείνος δεν ήταν μόνο ο Τσάντλερ ήταν ο Μάθιου που για αυτόν δεν γνωρίζουμε πολλά.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το Netflix επιστρέφει στην ιστορία του με το «The One About Matthew Perry», μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που επιχειρεί να αποκαλύψει τον άνθρωπο πίσω από τον τηλεοπτικό χαρακτήρα που τον καθιέρωσε. Η παραγωγή εστιάζει τόσο στην επαγγελματική πορεία του ηθοποιού όσο και στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε επί σειρά ετών, με βασικό άξονα τις μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και στάθηκαν στο πλευρό του. Ανάμεσά τους βρίσκεται η αδελφή του, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία μιλά για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα για τον αδελφό της, καθώς και φίλοι και συνεργάτες που έζησαν σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Ανέκδοτες εικόνες και προσωπικές μαρτυρίες

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο από το προσωπικό αρχείο της οικογένειας Πέρι, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή του ηθοποιού. Μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που τον γνώρισαν, η σειρά ακολουθεί τη διαδρομή του από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση που γνώρισε μέσα από τα «Friends». Παράλληλα, αναφέρεται στη μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό και στις προσπάθειές του να ανακάμψει. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Emmy Μέρι Ρόμπερτσον, η οποία επιδιώκει να παρουσιάσει τον Πέρι ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, χωρίς να περιορίζεται ούτε στην τηλεοπτική του εικόνα ούτε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Η αδελφή του έχει εκφράσει την ελπίδα ότι η σειρά θα βοηθήσει το κοινό να γνωρίσει καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από τον Τσάντλερ, αναδεικνύοντας την ευαισθησία, τη γενναιοδωρία και τις διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πέντε συμπρωταγωνιστές του στα «Friends» δεν συμμετέχουν με συνεντεύξεις στο ντοκιμαντέρ, αν και εμφανίζονται μέσα από αρχειακό υλικό. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, οι συντελεστές προσέγγισαν το καστ, αλλά τα μέλη του επέλεξαν να μη συμμετάσχουν.

Η κληρονομιά ενός αγαπημένου ηθοποιού

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας θλίψη στους θαυμαστές του σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ερμηνεία του ως Τσάντλερ στα «Friends» τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της τηλεοπτικής κωμωδίας. Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τον εθισμό, συμβάλλοντας στη συζήτηση γύρω από την εξάρτηση και την ανάρρωση.

Το «The One About Matthew Perry» επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της ζωής του που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό, δίνοντας τον λόγο σε ανθρώπους που τον γνώρισαν πολύ πριν γίνει παγκόσμια τηλεοπτική φιγούρα. Για όσους εξακολουθούν να θυμούνται τον Τσάντλερ ως έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες των «Friends», το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από το χιούμορ, τη δημόσια εικόνα και την επιτυχία. Η σειρά τριών επεισοδίων κάνει πρεμιέρα στο Netflix σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026.

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