Βολιβία: Ο «Χάτσικο» αλλά σε πτηνό - Ο πιστός πετεινός που ζει 8 χρόνια έξω από νοσοκομείο μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του

Ένας πιστός πετεινός στη Βολιβία έχει γίνει viral, καθώς παραμένει έξω από ογκολογικό νοσοκομείο εδώ και οκτώ χρόνια μετά την απώλεια του ιδιοκτήτη του.

Αυτή η ιστορία αφοσίωσης θυμίζει έντονα τον θρυλικό σκύλο Χάτσικο και κάνει τον γύρο του κόσμου, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή έναν πετεινό στη Βολιβία.

Ο Μαρτίν, όπως είναι το όνομα του πτηνού, ζει εδώ και οκτώ ολόκληρα χρόνια στους χώρους του Ογκολογικού Ινστιτούτου της Ανατολικής Βολιβίας, στην πόλη Σάντα Κρουζ.

Ο πετεινός έφτασε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο ως νεοσσός, συνοδεύοντας τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος είχε εισαχθεί στη μονάδα για θεραπεία καρκίνου. Δυστυχώς, ο ασθενής δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη και απεβίωσε, ωστόσο ο Μαρτίν αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σημείο, μετατρέποντας το νοσοκομείο σε μόνιμο σπίτι του.

Η καθημερινότητα του Μαρτίν και η φροντίδα από το προσωπικό

Σήμερα, ο Μαρτίν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ασθενείς και τους επισκέπτες του ινστιτούτου.

Περιφέρεται συνεχώς γύρω από την κεντρική είσοδο ή αναζητά καταφύγιο στα δέντρα του προαυλίου, προσελκύοντας τα βλέμματα και τα χαμόγελα όσων περνούν από το σημείο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πτηνό έχει αποκτήσει μια ολόκληρη ομάδα «κηδεμόνων», καθώς οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και οι ιδιοκτήτες γειτονικών επιχειρήσεων φροντίζουν να τον ταΐζουν καθημερινά.

Η μοναδική αυτή ιστορία πίστης και αγάπης έγινε γρήγορα γνωστή παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι τα ζώα μπορούν να αναπτύξουν δεσμούς αφοσίωσης που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

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