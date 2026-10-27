Διαστημική κάψουλα της NASA βυθίστηκε: 38 χρόνια μετά βρέθηκε και ανασύρθηκε από τον πάτο του Ατλαντικού

Η συναρπαστική ιστορία της κάψουλας Liberty Bell 7, που βυθίστηκε στον Ατλαντικό το 1961 και ανασύρθηκε τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

Η κατάκτηση του διαστήματος περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και απρόβλεπτες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η περιπέτεια της αμερικανικής κάψουλας Liberty Bell 7, η οποία χάθηκε στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της τον Ιούλιο του 1961.

Το σκάφος μετέφερε τον αστροναύτη Γκας Γκρίσομ σε μια υποτροχιακή πτήση διάρκειας περίπου 15 λεπτών, στο πλαίσιο του ιστορικού προγράμματος Mercury της NASA. Παρά το γεγονός ότι η πορεία στο διάστημα εξελίχθηκε ομαλά, η διαδικασία προσυδάτωσης και περισυλλογής μετατράπηκε γρήγορα σε αγώνα επιβίωσης.

Η ανεπιθύμητη διάνοιξη της καταπακτής και η βύθιση

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε αμέσως μετά την επαφή με το νερό, όταν η καταπακτή της κάψουλας άνοιξε ξαφνικά και αναπάντεχα. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που άρχισαν να εισρέουν ανάγκασαν τον Γκρίσομ να εγκαταλείψει εσπευσμένα το σκάφος για να μην παγιδευτεί.

Ο Αμερικανός αστροναύτης έδωσε μάχη να κρατηθεί στην επιφάνεια, καθώς η στολή του άρχισε να γεμίζει νερό, μέχρι να τον ανασύρει σώο ένα ελικόπτερο της διάσωσης. Η διασωστική ομάδα προσπάθησε να ανελκύσει και το ίδιο το σκάφος με συρματόσχοινο, όμως το βάρος του νερού ξεπερνούσε τις δυνατότητες του ελικοπτέρου, υποχρεώνοντας το πλήρωμα να το αφήσει να βυθιστεί.

Η κάψουλα κατέληξε στον πυθμένα του Ατλαντικού, σε βάθος περίπου 4.900 μέτρων, παραμένοντας εκεί για δεκαετίες.

Η εντυπωσιακή ανέλκυση μετά από 38 χρόνια

Το μυστήριο της χαμένης κάψουλας λύθηκε το 1991, όταν ιδιωτική αποστολή με τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων σόναρ και υποβρύχιων ρομποτικών οχημάτων κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο. Στις είκοσι Ιουλίου εκείνου του έτους, ακριβώς τριάντα οκτώ χρόνια μετά την πτήση, το Liberty Bell 7 επέστρεψε στην επιφάνεια.

Μετά από μια μακρά και σχολαστική διαδικασία συντήρησης και αποκατάστασης των διαβρωμένων μεταλλικών μερών του, το ιστορικό σκάφος εκτίθεται σήμερα στο μουσείο Cosmosphere στο Κάνσας, θυμίζοντας τις απαρχές των επανδρωμένων διαστημικών αποστολών.

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