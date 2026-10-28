«Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του»: Η άγνωστη πρώτη ζωή του τραγουδιού που ξεφτίλισε τους Ιταλοφασίστες

Πριν σατιρίσει τον Μουσολίνι, η διάσημη μελωδία συνόδευε μια προδομένη ερωτευμένη. Η άγνωστη διαδρομή του «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του».

Πριν εξελιχθεί στο πιο αναγνωρίσιμο σατιρικό τραγούδι της περιόδου του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, το «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» είχε διαγράψει μια εντελώς διαφορετική τροχιά.

Η μελωδία του δεν συντέθηκε για να χλευάσει τον Μπενίτο Μουσολίνι, αλλά είχε γεννηθεί λίγους μήνες νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας θεατρικής κωμωδίας, συνοδεύοντας μια ερωτευμένη κοπέλα που έπλεκε το προικιό της.

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