Πούλησε για 120.000 ευρώ ένα κομμάτι από θρυλικό πολεμικό αεροπλάνο: Το κρατούσε στο γκαράζ του πάνω από 20 χρόνια

Μια άτρακτος του θρυλικού Spitfire παρέμενε στο γκαράζ ενός Βρετανού συλλέκτη, μέχρι που βγήκε σε δημοπρασία και πουλήθηκε για περίπου 120.000 ευρώ.

Ένα κομμάτι από την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έμεινε για περισσότερες από δύο δεκαετίες σε ένα γκαράζ στη Βρετανία, μέχρι να έρθει η στιγμή να αλλάξει χέρια για ένα ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Πίσω από την ασυνήθιστη ιστορία βρίσκεται ένας συλλέκτης που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διάσωση κομματιών από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αεροπλάνα στην ιστορία της αεροπορίας.

Ο Πίτερ Άρνολντ, γνωστός στους ανθρώπους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο ως «Mr. Spitfire», κατάφερε να συγκεντρώσει και να καταγράψει εκατοντάδες ατράκτους από αεροσκάφη αυτού του τύπου. Ένα από τα κομμάτια της συλλογής του, η άτρακτος ενός Supermarine Spitfire με κωδικό PK519, παρέμεινε στην κατοχή του για περισσότερα από 20 χρόνια, προτού βγει σε δημοπρασία και βρει νέο ιδιοκτήτη.

Η αρχή μιας συλλογής

Η σχέση του Άρνολντ με τα ιστορικά αεροσκάφη ξεκίνησε το 1973. Τότε, εντόπισε ατράκτους από Spitfire και Seafire σε μια μάντρα παλαιών μετάλλων στο Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Αντί να τις αντιμετωπίσει ως άχρηστα υπολείμματα, είδε σε αυτές ένα κομμάτι της ιστορίας που άξιζε να διασωθεί.

Αυτή η πρώτη επαφή εξελίχθηκε σταδιακά σε μια μακρόχρονη ενασχόληση. Ο Βρετανός συλλέκτης άρχισε να αναζητά ατράκτους, να συγκεντρώνει στοιχεία για την προέλευσή τους και να καταγράφει όσα είχαν απομείνει από τα αεροσκάφη. Με τα χρόνια, η δουλειά του τον έκανε γνωστό στους κύκλους των συλλεκτών, καθώς είχε καταγράψει περίπου 365 ατράκτους Spitfire που εξακολουθούσαν να σώζονται.

Για τον ίδιο, τα κομμάτια αυτά δεν ήταν απλώς παλιά μέταλλα. Κάθε άτρακτος συνδεόταν με ένα συγκεκριμένο αεροσκάφος και με μια εποχή κατά την οποία τα Spitfire είχαν καθοριστικό ρόλο στην αεροπορική ιστορία της Βρετανίας.

Είκοσι χρόνια στο γκαράζ

Ανάμεσα στα αντικείμενα που κράτησε ήταν και η άτρακτος με τον κωδικό PK519. Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους παρέμεινε στο γκαράζ του για περισσότερα από 20 χρόνια, μακριά από τα βλέμματα του κοινού, μέχρι να αποφασίσει να το διαθέσει προς πώληση.

Η ιστορία του συγκεκριμένου κομματιού δείχνει και μια λιγότερο γνωστή πλευρά της συλλογής ιστορικών αντικειμένων. Δεν πρόκειται πάντα για ολοκληρωμένα αεροπλάνα που εκτίθενται σε μουσεία ή εμφανίζονται σε αεροπορικές επιδείξεις. Μερικές φορές, αυτό που διασώζεται είναι ένα τμήμα της ατράκτου, ένα κομμάτι που μπορεί να μοιάζει ασήμαντο σε κάποιον που δεν γνωρίζει την προέλευσή του, αλλά αποκτά εντελώς διαφορετική αξία για τους ανθρώπους που αναζητούν τα ίχνη της ιστορίας.

Ο Άρνολντ είχε περάσει δεκαετίες καταγράφοντας τέτοια ευρήματα και η συγκεκριμένη άτρακτος αποτελούσε μέρος αυτής της διαδρομής. Η παραμονή της στο γκαράζ για τόσο μεγάλο διάστημα δεν εμπόδισε την εμπορική της αξιοποίηση. Αντίθετα, η δημοπρασία έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα αντικείμενο που για χρόνια βρισκόταν μακριά από τη δημόσια θέα.

Η δημοπρασία και το τίμημα

Η άτρακτος PK519 δημοπρατήθηκε από τον οίκο Dominic Winter στις 8 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή πώλησης αναφέρθηκε σε περίπου 120.000 ευρώ, ένα ποσό που αποτυπώνει το ενδιαφέρον που εξακολουθούν να προκαλούν τα αυθεντικά κατάλοιπα ιστορικών αεροσκαφών.

Η αξία τους δεν καθορίζεται μόνο από το μέγεθος ή την κατάσταση διατήρησής τους. Σημαντικό ρόλο παίζουν η ταυτότητα του αεροσκάφους, η δυνατότητα τεκμηρίωσης της προέλευσής του και η σημασία που έχει για την ιστορία της αεροπορίας. Για τους συλλέκτες, ακόμη και ένα τμήμα που παρέμεινε ξεχασμένο για δεκαετίες μπορεί να αποτελεί σπάνιο εύρημα, εφόσον συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αεροσκάφος και το παρελθόν του.

Για τον Πίτερ Άρνολντ, η πώληση ήταν ένας ακόμη σταθμός σε μια ενασχόληση που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. Από τις ατράκτους που ανακάλυψε σε μια μάντρα παλαιών μετάλλων το 1973 μέχρι τα εκατοντάδες ευρήματα που κατέγραψε στη συνέχεια, η πορεία του βασίστηκε στην προσπάθεια να διασωθούν κομμάτια μιας ιστορίας που διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν χαθεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ