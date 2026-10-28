Η μπαλαρίνα που αντιστάθηκε στους ναζί: Η εμψυχωτική ιστορία της Franceska Mann

Η Franceska Mann βρήκε το θάρρος να αντισταθεί στη ναζιστική αγριότητα, αλλά το πλήρωσε με τη ζωή της. Μέχρι και σήμερα μνημονεύεται για το κουράγιο της.

Το φθινόπωρο του 1943, η Πολωνή μπαλαρίνα Franceska Mann επιβιβάστηκε σε ένα τρένο στη Βαρσοβία, με χιλιάδες άλλους Εβραίους. Πίστεψαν ότι κινούνταν προς τη σωτήρια. Η αλήθεια, όμως, ήταν πως τροχοδρομούσαν προς τον βέβαιο θάνατο στο κολαστήριο του Άουσβιτς.

Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, η Mann αποφάσισε να αντισταθεί. Ορισμένες μαρτυρίες τη θέλουν να ξελογιάζει έναν φρουρό, άλλες να αντιστέκεται σε μέλος των ναζί. Όλες καταλήγουν, όμως, στο ότι κατάφερε να πάρει το όπλο ενός φρουρού. Σκότωσε τον Joseph Schillinger και τραυμάτισε σοβαρά έναν δεύτερο στρατιώτη, πριν εκτελεστεί.



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