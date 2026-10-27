Το Μαρόκο «εκτοξεύει» θερμή αέρια μάζα στην Ισπανία: Στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος τον Οκτώβριο

Το Μαρόκο «στέλνει» θερμή αέρια μάζα στην Ισπανία: Στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος τον Οκτώβριο

Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ανέμους των προηγούμενων ημερών, η Ισπανία πέρασε σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά το τέλος του Οκτωβρίου. Η άφιξη θερμής αέριας μάζας από τη Βόρεια Αφρική έφερε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές πόλεις.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, οι μέγιστες θερμοκρασίες διαμορφώθηκαν σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή, θυμίζοντας περισσότερο τις συνθήκες που επικρατούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Θερμοκρασίες έως 31°C στη Σεβίλλη

Η άνοδος της θερμοκρασίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη νότια Ισπανία. Σύμφωνα με την πρόγνωση που δημοσίευσε το ισπανικό μέσο AS για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στη Σεβίλλη η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 31°C, ενώ στην Κόρδοβα και τη Γρανάδα τους 28°C. Στο Μπανταχόθ ο υδράργυρος προβλεπόταν να αγγίξει τους 29°C, ενώ στην Ουέλβα, το Αλικάντε και την Αλμερία τους 27°C. Σε περιοχές της Ανδαλουσίας και της Εξτρεμαδούρας, οι θερμοκρασίες ήταν κατά 4 έως 7 βαθμούς υψηλότερες από τις συνηθισμένες για τα τέλη Οκτωβρίου.

Η θερμή αέρια μάζα δεν επηρέασε με την ίδια ένταση ολόκληρη τη χώρα. Στις μεσογειακές περιοχές, στα ορεινά και σε τμήματα της βόρειας Ισπανίας, οι θερμοκρασίες παρέμειναν πιο κοντά στα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα. Η AEMET εκτιμούσε ότι, παρά την αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη και την Τετάρτη, οι μέγιστες τιμές θα παρέμεναν υψηλές για την εποχή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε εκτεταμένες περιοχές αναμένονταν θερμοκρασίες πάνω από 20°C, ενώ στη νότια Ισπανία και σε τμήματα των μεσογειακών ακτών ο υδράργυρος θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 25°C.

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