Γκαμπόν: Βυθίστηκε πλατφόρμα γεώτρησης με 115 επιβαίνοντες – Ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι (vid)

H πλατφόρμα Prospector 5 βυθίστηκε στον Ατλαντικό, στα ανοιχτά της Γκαμπόν, ενώ προετοιμαζόταν για γεωτρήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους αγνοουμένους.

Μια μεγάλη πλατφόρμα γεώτρησης βυθίζεται στα νερά του Ατλαντικού, σε βίντεο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές του ναυτικού ατυχήματος στα ανοιχτά της Γκαμπόν, στην κεντρική Αφρική. Στην πλατφόρμα Prospector 5 επέβαιναν 115 άνθρωποι, ενώ το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τον θάνατο ενός εργαζομένου και την εξαφάνιση τεσσάρων ακόμη.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, κοντά στην παράκτια πόλη Μαϊούμπα, στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η πλατφόρμα ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Borr Drilling και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε προγραμματισμένες γεωτρήσεις για λογαριασμό της BW Energy. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Borr Drilling, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, 110 από τους 115 επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί και διασωθεί, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονταν.

Πώς βυθίστηκε η πλατφόρμα

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών ανύψωσης και σταθεροποίησης της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την προγραμματισμένη γεωτρητική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα που ανακοίνωσε η Borr Drilling, η πλατφόρμα υπέστη το λεγόμενο «punch-through», ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένα ή περισσότερα πόδια μιας υπεράκτιας πλατφόρμας βυθίζονται απροσδόκητα στο θαλάσσιο έδαφος, ενώ προηγουμένως στηρίζονταν σε αυτό.

Η ξαφνική απώλεια στήριξης μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην κατασκευή, με αποτέλεσμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη βύθισή της. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την πλατφόρμα να χάνεται σταδιακά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το υλικό φέρεται να τραβήχτηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν σε κοντινό σκάφος.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τη συμμετοχή θαλάσσιων και εναέριων μέσων, ενώ οι αρχές της Γκαμπόν έχουν ενισχύσει τις προσπάθειες με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας. Το Reuters μετέδωσε ότι ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Οι τέσσερις άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται φέρεται να είναι τρεις υπήκοοι της Γκαμπόν και ένας αλλοδαπός εργαζόμενος. Ωστόσο, οι αρχές της χώρας εξακολουθούσαν να αναφέρουν πέντε αγνοουμένους, χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατο.

Παράλληλα, το υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Γκαμπόν ενεργοποίησε μονάδα διαχείρισης κρίσεων και διέταξε τεχνική έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Ο διευθύνων σύμβουλος της Borr Drilling, Μπρούνο Μοράντ, δήλωσε ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και η φροντίδα των εργαζομένων που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Διακόπηκε η παραγωγή στην εγκατάσταση MaBoMo

Μετά τη βύθιση της Prospector 5, η παραγωγή στην υπεράκτια εγκατάσταση MaBoMo διακόπηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Panoro Energy, η οποία συμμετέχει στο σχετικό πεδίο εκμετάλλευσης. Η εταιρεία ανέφερε ότι η διακοπή έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την προετοιμασία των γεωτρήσεων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν είχαν αναφερθεί ζημιές στην εγκατάσταση ή στον σχετικό εξοπλισμό, ούτε διαρροή επιβλαβών ουσιών στη θάλασσα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία της ακτογραμμής, καθώς η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βυθίστηκε η πλατφόρμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

5 disparus signalés pour le moment dans le naufrage du rig de forage Borr Prospector au large de Mayumba qui opéraiy pour le compte de BW energy . https://t.co/7p0DIETCtj — Le prince Galwa🫅🏾 (@HuricAngelo) October 25, 2026

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