Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτά τα έγγραφα της Κομισιόν για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η εισαγγελέας πρότεινε να προσκομιστούν εντός 30 ημερών τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, την περίοδο 2016-2026.

Δεκτό έγινε το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, στο πλαίσιο της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας έκρινε εύλογο το αίτημα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Λουκάς Αποστολίδης, και πρότεινε να διαβιβαστούν τα σχετικά έγγραφα εντός 30 ημερών, καλύπτοντας την περίοδο από το 2016 έως το 2026.

Για το δεύτερο αίτημα, που αφορά την κλήση ως μαρτύρων των γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2016-2023, η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί μετά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου. Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Μετά την παραπομπή του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο, οι φάκελοί τους διαβιβάστηκαν στον Άρειο Πάγο, με τους ίδιους να έχουν πλέον την ιδιότητα του συμμέτοχου.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε πρόωρο το αίτημα για την κλήση τους ως μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να παραβιαστούν το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης. Από την πλευρά του, ο κ. Αποστολίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει η δικονομική ιδιότητα του κατηγορουμένου».

Οι μαρτυρίες επιβατών και συγγενών θυμάτων

Πριν από την εισαγγελική πρόταση κατέθεσαν τρεις επιβάτες και δύο συγγενείς θυμάτων. Ο Στυλιανός Κουκαριώτης, αδελφός της Ευαγγελίας Ντος Σάντος και της Χρυσής Κουκαριώτου, δήλωσε ότι δεν επιδιώκει εκδίκηση, αλλά την τιμωρία των υπευθύνων σύμφωνα με τον νόμο και την κρίση του δικαστηρίου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της λήψης μέτρων ώστε να μην επαναληφθεί μια αντίστοιχη τραγωδία. Στη συνέχεια κατέθεσαν η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα και η Ανθή Βάσσου, οι οποίες επέβαιναν στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας όταν αυτή συγκρούστηκε με την εμπορική.

Η κ. Κουτσιάλα περιέγραψε τις στιγμές της σύγκρουσης, λέγοντας ότι μετά τον θόρυβο το βαγόνι μετατράπηκε σε ένα χάος από συντρίμμια και λαμαρίνες. Όπως ανέφερε, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να βγουν από το βαγόνι, το οποίο είχε γείρει στο πλάι, πηδώντας από ένα σπασμένο παράθυρο πάνω σε βαλίτσες που είχαν τοποθετήσει στο έδαφος για να περιορίσουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Και οι δύο αναφέρθηκαν στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, στους τραυματίες που αντίκρισαν έξω από τα συντρίμμια, αλλά και στα τραύματα και τις ψυχολογικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν.

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