«Τι σε συγκίνησε;»: Έλα να ακούσεις και να πεις

Η Ολίνα, στις 6 Νοεμβρίου, στο ΙΛΙΟΝ Plus, παρουσιάζει τον δίσκο της «Τι σε συγκίνησε;».

Ποιος έχει το θάρρος να κάνει αυτή την ερώτηση σήμερα; Ποιος μπορεί να είναι τόσο γενναίος για να την κάνει; Ποιος είναι τόσο ευαίσθητος για να την απευθύνει έστω και σε έναν άνθρωπο; Ποιος είναι αυτός που δεν θα φοβηθεί και έτσι ξαφνικά θα την μεταφέρει στον πρώτο φίλο, φίλη του; Ποιος είναι αυτός που θα ρωτήσει κάτι τέτοιο στο πρώτο ραντεβού με τον πρώτο του έρωτα; Ποιος είναι αυτός που θα το γράψει στους τοίχους της πόλης, όπως άλλοι γράφουν λάθως; Ποιος θα βρει τη δύναμη και την αντοχή να το γράψει σε χιλιάδες λευκές σελίδες και μετά να τις μοιράσει στους περαστικούς; Ποιος θα ζητήσει το πιο σημαντικό πράγμα από τον συνάνθρωπό του;

Μικρή παύση και απορία πάνω σε κομμάτι ουρανού που ασφυκτιά. Συνεχίζουμε. Ποιος θα απαντήσει στο αφοπλιστικό ερώτημα; Ποιος θα σταθεί και δεν θα φύγει τρέχοντας; Ποιος θα κοιτάξει τον καθρέφτη του ερωτήματος και θα καταφέρει να μείνει χωρίς πληγές; Ποιος θα δεχτεί αυτό που θα μπει στον πυρήνα του κόσμου, της ζωής, της ύπαρξής του; Ποιος θα αφεθεί στη μοναχική λεωφόρο του «εμείς» για να ξαναβρεί το «εγώ» και τον «άλλο»; Ποιος θα σταθεί μπροστά στο «Τι σε συγκίνησε;» (Mellowsophy Music) της Ολίνας; Στις 6 Νοεμβρίου, στο ΙΛΙΟΝ Plus, το άλμπουμ παρουσιάζεται και οι απαντήσεις θα δοθούν.

Ένας σούπερ ήρωας σκέφτεται τη ματαιότητα των πραγμάτων

Τι μας συγκινεί λοιπόν; Η Ολίνα σου δείχνει τον σούπερ ήρωα που είναι εξουθενωμένος και σκέφτεται τη ματαιότητα των πραγμάτων και των ενεργειών. Η Ολίνα σου συστήνει τις φίλες της που δεν είναι μαύρα πουλιά, ούτε κλεισμένες στην κουζίνα να καθαρίζουν πατάτες. Γυναικάρες όμορφες, με κατακόκκινο κραγιόν, κάνουν βόλτες με κάμπριο αμάξι και τον χρόνο βάζουν συνοδηγό. Η Ολίνα βγαίνει έξω από τον χρόνο για να δει τον χρόνο να περιμένει, να υπομένει, να υποφέρει. Σου δείχνει έναν επίμονο γέρο που προσπαθεί και αυτό είναι συγκινητικό. Η Ολίνα αναρωτιέται πού πάει ο πόνος όταν δεν τον νιώθουμε πια; και μαύρα μπαλόνια αφήνει στον αέρα πάνω από τις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών.

Όλα, όμως, ξεκινάνε από το αρχικό ερώτημα, αυτό που μετατοπίζει τους κόσμους μας. Το τραγούδι «Τι σε συγκίνησε;» είναι απαλό, με spoken word επένδυση, με ήρεμη χορωδιακή επανάληψη στο παρασκήνιο, με ξαφνική, ελεγχόμενη όμως, ευαίσθητη indie sweet pop κατάληξη. Και μετά έρχονται οι απαντήσεις με synth πινελιές, εύπλαστες φωνητικές προσεγγίσεις και ευχάριστα, safe, vintage vibes. Μια ρομαντική προσέγγιση, λεπτή και ισχυρή, μες την ανελέητη εποχή μας…

Ταξίδι προς έναν κοινό τόπο συνάντησης

Και επειδή εμείς το μόνο που έχουμε να σας πούμε είναι να πάτε σε αυτό το live, αφήνουμε τα υπόλοιπα στο δελτίο Τύπου. Αντιγράφουμε.

Στις 6 Νοεμβρίου 2026, η Oλίνα παρουσιάζει live τον προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τι σε συγκίνησε;», με full band και special guests από την indie σκηνή. Αυτή τη βραδιά στο ΙΛΙΟΝ Plus, η Ολίνα θα είναι πιλότος μας σε ένα ταξίδι προς έναν κοινό τόπο συνάντησης, με σκοπό να νιώσουμε κάτι μαζί.

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η συναυλία θα συνοδεύσει μια οπτικοακουστική performance που θα μάς αποκαλύπτει στιγμές, σκέψεις και εικόνες -κάπως σουρεάλ- που γέννησαν κάθε συναίσθημα και τραγούδι. Στον χώρο θα διατίθεται για πρώτη φορά και το βινύλιο του δίσκου της με την εικαστική επιμέλεια της Αναστασίας Δαφερέρα.



Δίπλα στα νέα κομμάτια θα ακουστούν παλιά αγαπημένα, ενώ οι guests θα φέρουν τις δικές τους ιστορίες στη σκηνή και την πιο προσωπική τους απάντηση στην ερώτηση: «Εσένα, τι σε συγκίνησε;».

INFO

Ολίνα

«Τι σε συγκίνησε;» Live at Ilion Plus [Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34, Αθήνα]

Στις 6 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Συντελεστές

Concept & Art Direction: Ολίνα

Production: Ολίνα & Mellowsophy Music

Visuals: Aphrodite Niniou

Guests: TBA

Poster: Christianna Theofanopoulou

Press: Katerina P. Trichia / TRUE COLOURS COMMS

A&R: Themis Gkiosasi

Vinyl Artwork: Anastasia Daferera

Band: Olina, Zisis Mezilis, Thomas Papathanasis, Alexandros Maragos, Thomas Stratakis, Petros Kasimatis, Matina Throumoulopoulou, Katerina Stromatia.

*Η Ολίνα σε Spotify, Instagram, linktr.ee

- Άκουσε τον δίσκο σε Bandcamp, Spotify και στο YouTube όπου μπορείς να δεις και τα βίντεο που συνοδεύουν το κάθε κομμάτι.

