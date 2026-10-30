I.par.ksia.ko Remix: Η ασταμάτητη τροποποίηση του παρόντος

Το Gazzetta άκουσε το «i.par.ksia.ko Remix» [Kiki Music, Under Exclusive Distribution To Panik Records] και ξαναβρήκε τη VASSIŁINA.

Γράφω, διαβάζω, παίζω, χορεύω στο κενό. Τρέχω, αφήνομαι, ταξιδεύω σε χώρο χωρίς όρια και βαρύτητα. «Πετάω», χάνομαι, ερωτεύομαι «καταπίνοντας» το άπειρο. Επιστέφω στη γη, γίνομαι δεύτερο φεγγάρι του πλανήτη Γη και σώζω τον λησμονημένο δορυφόρο Πλούτωνα. Στα άδυτα του Άδη παλεύω και τη φασματική Περσεφόνη ξυπνώ για έχω παρέα στην κυκλική πορεία που θα διαβώ. Η Βεατρίκη με πρόδωσε και ο Δάντης χάθηκε-κρύφτηκε στις οβιδιακές μεταμορφώσεις του μη αποδεκτού, μα αναπότρεπτου, αύριο. Ένας τύπος που τον έλεγαν Μορφέα μου έδωσε κάτι χάπια και δεν με ρώτησε ποιο θα πάρω, μόνο αν μπορώ να δω τα χρώματά τους. Δεν είδα τίποτα. Μια μαύρη παλάμη μόνο και τα αέρινα κομμάτια της λήθης.

Τώρα δεν κάνω τίποτα. Μόνο κοιτάω το φως της λευκής σελίδας και εύχομαι να επιβιώσει μέσα μου η χρυσαλλίδα. Παίζω σε τηλεπαιχνίδι στημένο, αλλά διασκεδαστικό και τα δυο μου χέρια χαρωπά χτυπώ. Και ενώ χτυπώ, επαναχτυπώ, παίρνω φόρα να μπω και τη λάθος γραμμή στο κουτσό πατώ. Ο άγνωστος φίλος μου που δεν έχει φύλο με καλεί να παίξουμε όλη νύχτα βιντεοπαιχνίδια. Διαβάζω το Play και όταν αλλάζω τα μάτια μου με νέο ζευγάρι βλέπω το Game over. Η φωνή μου βγαίνει μόνη της και μιλά σαν ήρωας από action movie: nothing it’s over. I’ ll be back! Επιστρέφω με τη θεά VASSIŁINA και το «i.par.ksia.ko Remix» [Kiki Music, Under Exclusive Distribution To Panik Records].

Το άλμπουμ επαναπροσδιορίζεται



H VASSIŁINA είναι μια queen αρτίστα που δεν βλέπει σύνορα, φύλα, περιοριστικούς κανόνες και σημεία που όλα τα τελειώνουν. Γι’ αυτή τη θεάρα όλα αρχίζουν, ξανά και ξανά. Το «i.par.ksia.ko Remix» είναι αυτό ακριβώς: η ασταμάτητη τροποποίηση του παρόντος. Η πρώτη εκδοχή του άλμπουμ μας έδινε τη μορφή του ονείρου, την εικόνα που άξιζε να έχει αυτό. Στην «πειραγμένη» εκδοχή του έχουμε την ανάδειξη της ποικιλομορφίας και την αποκάλυψη της κίνησης ενός απελευθερωμένου ουράνιου τόξου.

Το άλμπουμ επαναπροσδιορίζεται και οι ήχοι, τα μουσικά μοτίβα, τα ηχοτοπία που ενώνουν εποχές και ανθρώπους, έρχονται στην επιφάνεια και κάνουν τη δουλειά της VASSIŁINA να ξεπερνά τα όρια των χρωμάτων και την καθαρότητα της μορφής. Στην κρυστάλλινη οπτική και ακουστική του συνόλου δεν έχουμε μόνο την avant dark/dance pop, αλλά και τη λεπτότητα της αφαίρεσης και την αβίαστη είσοδο των ξεκαθαρισμένων πολύπτυχων ρυθμικών εισβολών. Ακούς το «i.par.ksia.ko Remix» και νιώθεις σαν ένας πυγμάχος που χτυπά και αλλάζει θέση αμέσως. Σε κλάσμα δευτερολέπτου η θέαση μεταβάλλεται και το μουσικό χτύπημα δεν ξέρεις από που θα έρθει. Respect goddess!

H VASSIŁINA επιστρέφει στο σύμπαν του i.par.ksia.ko



Εμείς δεν γράφουμε άλλο, πατάμε «play», «replay», «αποθήκευση» και ακούμε ασταμάτητα το νέο i.par.ksia.ko. Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου:

Μήνες μετά την κυκλοφορία του i.par.ksia.ko, η VASSIŁINA επιστρέφει στο σύμπαν του δίσκου, μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το i.par.ksia.ko Remix Album προσκαλεί δέκα καλλιτέχνες και παραγωγούς να επαναπροσδιορίσουν το άλμπουμ, “ξεκλειδώνοντας” νέες πτυχές ενός κόσμου που χτίστηκε γύρω από την ταυτότητα, την ανάγκη του ανήκειν, τη συναισθηματική αστάθεια και τον αποπροσανατολισμό που προκαλείται με το που πατάς στα 30.Το i.par.ksia.ko, το πρώτο εξ ολοκλήρου ελληνόφωνο άλμπουμ της VASSIŁINA, γράφτηκε ανάμεσα στο Λονδίνο και την Αθήνα, σε συνεργασία με τον επί χρόνια μουσικό της φίλο και συνεργάτη TOTALWERK (Tom Wright). Ακροβατώντας ανάμεσα στις δύο πόλεις και σε διαφορετικές εκφάνσεις του τι σημαίνει σπίτι, το άλμπουμ αποτύπωσε μια βαθιά προσωπική αναζήτηση ταυτότητας: από την οικογένεια και τις εύθραυστες ισορροπίες στη σχέση μητέρας και κόρης, μέχρι τις ερωτικές σχέσεις, τον toxic masculinity, την κατάθλιψη και την προσπάθεια να σπάσουν φαύλοι συμπεριφορικοί κύκλοι. Αντλώντας έμπνευση από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, το άλμπουμ μετέτρεψε αυτή την υπαρξιακή αβεβαιότητα σε ένα ταξίδι μέσα από διαρκώς μεταβαλλόμενα συναισθηματικά τοπία. Τώρα, αυτά τα τοπία μεταμορφώνονται ξανά μέσα από δέκα remixes.

INFO

i.par.ksia.ko (Remix Album) — Tracklist

Nefti — Mörmaid Remix

Fever Ride — kvadosh Remix

Dolini — Kinn Remix

Anthos Sto Hioni — Oliver Torr Remix

An Interlude With My Mother — Luca Perry Remix

Eho Toses Zoes — Alexi Shell Remix

Iparksiako — Regularfantasy Remix

Red Flag — HIJINX Remix

Katadiki — FlexFab Remix

Psema — Byron Yeates Midnight Mix

Credits

Nefti - Mörmaid Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright)

Lyrics by: VASSIŁINA

Production by: TOTALWERK

Co-production by: VASSIŁINA

Remix Production by: Mörmaid

Mastering by: Iraklis Vlachakis

Fever Ride – kvadosh Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright)

Lyrics by: VASSIŁINA, TAMTA, TEO.x3

Production by: TOTALWERK, VASSIŁINA, TEO.x3

Performances by: VASSIŁINA, TAMTA

Remix Production by: kvadosh

Mastering by: Iraklis Vlachakis

Dolini – Kinn Remix

Music by VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright), Tsolimon

Lyrics by VASSIŁINA, Tsolimon

Production by TOTALWERK, VASSIŁINA

Remix Production by: Kinn

Mastering by: Kinn

Anthos Sto Hioni – Oliver Torr Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright)

Lyrics by: VASSIŁINA

Performances by: VASSIŁINA

Remix Producer: Oliver Torr

Mastering by: Iraklis Vlachakis

An Interlude With My Mother – Luca Perry Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright)

Lyrics by: VASSIŁINA

Performances by: VASSIŁINA

Remix Production by: Luca Perry Additional Programming by: Luca Perry Mastering by: Iraklis Vlachakis

Eho Toses Zoes - Alexi Shell Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright)

Lyrics by: VASSIŁINA

Performances by: VASSIŁINA feat. Nalyssa Green

Remix Producer: Alexi Shell

Mixing by: Christos Bekiris

Mastering by: Iraklis Vlachakis

Iparksiako – Regularfantasy Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright), Pan Pan

Lyrics by: VASSIŁINA, Pan Pan

Performances by: VASSIŁINA feat. Pan Pan

Remix Producer: Regularfantasy

Mastering by: Iraklis Vlachakis

Red Flag – HIJINX Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright), Dolly Vara

Lyrics by: VASSIŁINA, Dolly Vara

Production by: TOTALWERK, VASSIŁINA Remix Producer: HIJINX

Mastering by: HIJINX

Katadiki – FlexFab Remix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright)

Lyrics by: VASSIŁINA

Production by: TOTALWERK, VASSIŁINA

Performance by: VASSIŁINA

Violins by Kalliopi Mitropoulou

Cello by WerrakiRemix

Producer: FlexFab

Mastering by: Iraklis Vlachakis

Psema – Byron Yeates Midnight Mix

Music by: VASSIŁINA, TOTALWERK (Tom Wright)

Lyrics by: VASSIŁINA

Production by: TOTALWERK, VASSIŁINA

Performances by: VASSIŁINA

Remix Producer: Byron Yeates

Mastering by: Iraklis Vlachakis

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