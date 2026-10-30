Πάολα - Δήμος Αναστασιάδης: Sold out πρεμιέρα στο Hotel Music Hall

Πάολα και Δήμος Αναστασιάδης εντυπωσίασαν στην πρεμιέρα τους με δυνατές ερμηνείες και μοναδικά ντουέτα.

Η Πάολα ανεβαίνει στη σκηνή του «Hotel Music Hall» και συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα σχήμα που επιβεβαίωσε τη μεγάλη δυναμική και την ευρεία απήχησή του από την πρώτη κιόλας μέρα, καθώς η πρεμιέρα (Κυριακή 25 Οκτωβρίου) έγινε αμέσως sold out.



Η Πάολα βάζει το δικό της ξεχωριστό μουσικό στίγμα στο «Hotel Music Hall». Με τη χαρακτηριστική φωνή, τις καθηλωτικές ερμηνείες, την «εκρηκτική» σκηνική παρουσία και την αυθεντικότητά της, χαρίζει επιτυχίες - σταθμούς της πορείας της και αγαπημένα τραγούδια από ένα ευρύ φάσμα, καθώς και το νέο της hit «Τελευταία Μοναξιά», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Platinum και έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ο Δήμος Αναστασιάδης φέρνει στη σκηνή τη δική του καλλιτεχνική ματιά. Με μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία και τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει, «μαγεύει» το κοινό με τις δυναμικές ερμηνείες του, τη σκηνική του ενέργεια και την αμεσότητά του, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με το συναίσθημα.

Σε ένα πρόγραμμα όπου οι δυνατές στιγμές διαδέχονται η μία την άλλη, ιδιαίτερη θέση έχουν τα ντουέτα των δύο καλλιτεχνών, μέσα από τα οποία ενώνουν διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις και αναδεικνύουν τη μουσική τους χημεία.



Τη δική τους νότα βάζουν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η Emily και η Ilenia Williams.



Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το ανανεωμένο «Hotel Music Hall» υποδέχεται το κοινό σε ένα πρόγραμμα που εγγυάται τα πιο συναρπαστικά μουσικά βράδια!

