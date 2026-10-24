Κυριάκος Μητσοτάκης για Μονή Σινά: «Ιστορική τομή» η συμφωνία με την Αίγυπτο – Τι διασφαλίζει

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία για τη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών προανήγγειλε την υπογραφή της μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

«Ιστορική τομή» που εδραιώνει τη νομική θέση της Μονής Σινά και διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία με την Αίγυπτο, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο και του εξέφρασε, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, τη στήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπως ανέφερε, η στάση αυτή στέλνει «ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά. Κατά την επικοινωνία τους, ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά αναφέρθηκαν επίσης στο προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξε για το ζήτημα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, καθώς και στη διαχρονική σχέση του αιγυπτιακού λαού με την Ιερά Μονή Σινά.

Μονή Σινά: Τι αφορά η συμφωνία με την Αίγυπτο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών, η συμφωνία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση ζητημάτων που σχετίζονται με την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας, η οποία εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2025, καθώς και με τον τρόπο εφαρμογής της στο πλαίσιο της αιγυπτιακής νομοθεσίας. Όπως αναφέρει, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του μοναστικού βίου και να διευκρινιστούν η θέση και η λειτουργία της Μονής στο σύγχρονο νομικό πλαίσιο της Αιγύπτου. Η Σιναϊτική Αδελφότητα συμμετείχε στον διάλογο λαμβάνοντας υπόψη την αιγυπτιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων. Παράλληλα, ζήτησε χρόνο για να μελετήσει την πρόταση και να καταθέσει αντιπροτάσεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της.Επιπλέον, συγκρότησε επιστημονικό φάκελο για το καθεστώς της Μονής και την τεκμηρίωση των ακινήτων που αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Ανατολής. Όπως ανέφερε, έπειτα από αναλυτική ενημέρωση για το σχέδιο συμφωνίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς και οι Εκκλησίες της Κύπρου και της Ελλάδος εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους μέσω πατριαρχικών και συνοδικών γραμμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποστήριξή τους εκφράστηκε με την προσδοκία ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και στη διασφάλιση των ιστορικών και νόμιμων δικαιωμάτων της Μονής. Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την εξέλιξη έκφραση της ενότητας των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Ανατολής, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής και πνευματικής παρακαταθήκης της Μονής Σινά.

Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Όπως διευκρίνισε ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, η υπογραφή της αναμένεται να προχωρήσει στο εγγύς μέλλον, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους πατέρες της Μονής και την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι, κατά την εφαρμογή της συμφωνίας, το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της Αιγύπτου και της Μονής θα επιτρέψει την οριστική διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του εκτίμησε ότι, μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, εκλείπει πλέον ο λόγος έκδοσης της αναμενόμενης απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου και δεν σημαίνει ότι έχει ανακοινωθεί επίσημα η ματαίωση της δικαστικής απόφασης. Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος διαβεβαίωσε ότι η Μονή Σινά παραμένει στη θέση της, με τους πατέρες να συνεχίζουν το έργο τους και να υποδέχονται προσκυνητές, επισκέπτες και περιηγητές.

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