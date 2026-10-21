«Όλα έχουν ένα όριο»: Ξέσπασε σε δάκρυα στον αέρα η Νάντια Γιαννακοπούλου μετά από άγριο τσακωμό με τον Μακάριο Λαζαρίδη (vid)

Στο «κόκκινο» η προεκλογική κόντρα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, κάτι που μεταφέρεται και στα τηλεοπτικά πλατό μέσω των βουλευτών τους.

Πρωταγωνιστές ενός πρωτοφανούς επεισοδίου ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου στο τηλεοπτικό πάνελ του «Καλημέρα Ελλάδα».

Αφορμή για τον τσακωμό τους στάθηκε μία αναφορά του Λαζαρίδη σε παλιό περιστατικό, το οποίο όμως, κατά την Γιαννακοπούλου δεν συνέβη ποτέ: «Θέλετε να σας πω με τι αγωνία ήρθατε και με ρωτήσατε την επόμενη μέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ στο καφενείο της Βουλής, "αν έρχονται και άλλα"; Επειδή με προκαλείτε».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έγινε έξαλλη με τα λεγόμενά του: «Δεν ντρέπεστε; Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά. Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με μία χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε».

Κόντρα άνευ προηγουμένου ανάμεσα σε Λαζαρίδη-Γιαννακοπούλου: «Ανακαλέστε τώρα» - «Μην ταράζεστε»

Από εκεί και πέρα τα πράγματα ξέφυγαν:

Λαζαρίδης: «Δηλαδή διαψεύδετε ότι είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη αυτός που είναι προφυλακισμένος στην Κρήτη;»

Γιαννακοπούλου: «Έχετε έρθει σε αυτή την εκπομπή και ξεκινήσατε μία προσωπική επίθεση την οποία κλιμακώνετε τώρα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψεύδους σας. Δεν έχετε να μιλήσετε πολιτικά και εφευρίσκετε πράγματα. Να μας πείτε αν υπάρχουν και μάρτυρες. Δεν έχουμε καμία επαφή και βγαίνετε και λέτε δημοσίως κάτι τέτοιο; Ανακαλέστε τώρα»

Λαζαρίδης: «Δεν ανακαλώ. Μην ταράζεστε, θα μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο, θα παίρνετε απαντήσεις»

Γιαννακοπούλου: «Γελάστε όσο θέλετε κ. Λαζαρίδη. Αυτό δείχνει το επίπεδο της κουβέντας. Είστε ένας κινούμενος βούρκος και δεν θα μιλήσω για την ποιότητα ενός ανθρώπου που κοροϊδεύει πως έχει πτυχία»

Λαζαρίδης: «Μια χαρά πτυχίο έχω κ. Γιαννακοπούλου και μην μιλάτε εσείς με την οικογενειοκρατία σας, που γίνατε βουλευτής επειδή ήταν κι ο πατέρας σας. Θα 'ρθείτε στο δικαστήριο να τα αποδείξετε όλα αυτά»

Γιαννακοπούλου: «Εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή τον πολιτικό βούρκο. Διαψεύδω κατηγορηματικά αυτόν τον βούρκο τον οποίο έβγαλε σήμερα ο άνθρωπος με τα ψεύτικα πτυχία»

Ο Βασίλης Χιώτης, εκ των παρουσιαστών, θέλησε να επέμβει ώστε να σταματήσει όλο αυτό το «άβολο σκηνικό», όπως και χαρακτήρισε.

Και κάπου εκεί, όντως, χαλάρωσαν τα πνεύματα, με την Νάντια Γιαννακοπούλου να εμφανίζεται εμφανώς δακρυσμένη από την ένταση της συζήτησης: «Όλα έχουν ένα όριο. Ήρθα να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχτεί τόση ψευδολογία».

Η κόντρα ξεκινάει από το 16'15''

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