Πόρισμα-φωτιά για το ιατρείο της Καρυστιανού: Η απάντηση του ΚΕΣΥ που αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης (vid)

Το ΚΕΣΥ χαρακτήρισε «τσαρλατανισμό» την κβαντική ιατρική, κρίνοντας ότι τα μηχανήματα στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Αποκαλύψεις σχετικά με το πόρισμα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), κατόπιν εντοπισμού από το ψηφιακό εργαλείο Medwatch.

Ο υπουργός τοποθετήθηκε δημόσια απαντώντας στους ισχυρισμούς της κ. Καρυστιανού, η οποία σε τηλεοπτική της συνέντευξη υποστήριξε ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης που διαθέτει είναι νόμιμο και ότι ο σχετικός έλεγχος έχει ήδη ολοκληρωθεί.

«Τσαρλατανισμός»: Τι αναφέρει το πόρισμα του ΚΕΣΥ

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης απέστειλε ερώτημα προς το ΚΕΣΥ, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν τα εν λόγω μηχανήματα επιτρέπονται και αν η χρήση τους παραβιάζει την ιατρική δεοντολογία, ώστε να αποφασιστεί η λήψη ή μη πειθαρχικών μέτρων:

«Μου είχε έρθει ένα χαρτί του ΙΣΘ που ρωτούσε το ΚΕΣΥ, το οποίο υπάγεται σε μένα, αν τα μηχανήματα της κυρίας Καρυστιανού επιτρέπονται και αν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να δει αν χρειάζεται να προχωρήσει ή όχι σε μέτρα. Το ΚΕΣΥ απάντησε ότι ο όρος κβαντική ιατρική δεν υφίσταται και είναι τσαρλατανισμός και όλα τα μηχανήματα του βιοσυντονισμού δεν έχουν διαπιστωμένη θεραπευτική δράση και αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας», ανέφερε αρχικά.

Ο υπουργός Υγείας, καταλήγοντας, ξεκαθάρισε πως η τελική απόφαση ανήκει στον ΙΣΘ: «Το τι απόφαση θα πάρει ο ΙΣΘ δεν το ξέρω. Η απόφαση του ΚΕΣΥ είναι ότι η διαφήμιση και η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας καθώς δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για τη θεραπευτική δράση τους».

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