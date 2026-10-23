Άδωνις Γεωργιάδης για Basketgate: «Ο Μητσοτάκης ούτε στους φίλους του δεν χαρίζεται» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε δημόσια για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, χαρακτηρίζοντας την αποκάλυψη της υπόθεσης ως κυβερνητική επιτυχία.

Στο μείζον θέμα των αποκαλύψεων που ταλανίζουν το ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού Action 24.

«Ο Μητσοτάκης ούτε στους φίλους του δεν χαρίζεται»

Ο υπουργός ανέφερε πως η εξάρθρωση του συγκεκριμένου σκανδάλου αποτελεί ουσιαστική επιτυχία της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως η πολιτεία λειτούργησε αποτελεσματικά για την κάθαρση στον χώρο του αθλητισμού.

«Τελικά τον πιάσαμε και φταίει η κυβέρνηση; Λέει για τον Μητσοτάκη, βλέπω σήμερα κάποιες φωτογραφίες, ότι ο διαιτητής είναι με τον Μητσοτάκη κάπου σε πεζοπορία και το παίζουν οι τρεις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για αυτό το περιστατικό. Ένας λόγος παραπάνω να πεις ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο αδιάφθορος, που ούτε τους φίλους του δεν πρόκειται να γλιτώσει εάν κάνουν παρανομία. Είναι το ανάποδο από αυτό που παρουσιάζεται. Ούτε στους φίλους τους δεν χαρίζεται. Φυσικά η κυβέρνηση παίρνει την επιτυχία της εξάρθρωσης. Δεν μπορεί η κυβέρνηση που συλλαμβάνει τους διεφθαρμένους να φταίει και για τη διαφθορά και για τη σύλληψη», είπε μεταξύ άλλων.

🔵Α. Γεωργιάδης: «Η κυβέρνηση παίρνει την επιτυχία της εξάρθρβσης για το basketgate - Δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί» #ProiniZoni με τους @NYpofantis και @kaimenou στο #Action24 https://t.co/3BemHhboVF October 23, 2026

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