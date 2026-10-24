Οπαδική επίθεση στο Ρέθυμνο: Χτύπησαν 47χρονο για ένα πανό και τραυμάτισαν αστυνομικό που πήγε να βοηθήσει

Τέσσερις άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στον 47χρονο, αρπάζοντας το σακίδιό του με διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας.

Τρεις νεαροί, ηλικίας 21, 25 και 27 ετών, συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο μετά την επίθεση σε βάρος 47χρονου φιλάθλου το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου. Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κράνη, φέρονται να χτύπησαν τον άνδρα και να του αφαίρεσαν σακίδιο που περιείχε πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ελαφρά και αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει το θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 47χρονος είναι φίλαθλος του ΟΦΗ και είχε μεταβεί νωρίτερα στο Ηράκλειο, προκειμένου να παρακολουθήσει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της κρητικής ομάδας με τη Λεβερκούζεν. Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε κατά την επιστροφή του στο Ρέθυμνο, κοντά στο σπίτι του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε το περιστατικό οπαδικής βίας, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρχαν συνεργοί που γνώριζαν τις κινήσεις του, αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Η επίθεση για το οπαδικό πανό

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τέσσερα άτομα προσέγγισαν τον 47χρονο έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη. Στη συνέχεια του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν ένα σακίδιο πλάτης, στο οποίο υπήρχε πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Το οπαδικό στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς το αντικείμενο που αφαιρέθηκε από τον 47χρονο έφερε τα διακριτικά ομάδας. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, το θύμα είχε παρακολουθήσει τον αγώνα ΟΦΗ – Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο και επέστρεφε στο Ρέθυμνο όταν δέχθηκε την επίθεση.

Οι πληροφορίες για το ακριβές σημείο της επίθεσης και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι εμπλεκόμενοι προέρχονται από δημοσιογραφικές αναφορές, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαιώνει την επίθεση, την αφαίρεση του σακιδίου και τον τραυματισμό του αστυνομικού που παρενέβη.

Τραυματίστηκε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας

Την επίθεση αντιλήφθηκε αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Αφού ενημέρωσε το Κέντρο Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, έσπευσε να βοηθήσει τον 47χρονο, επιχειρώντας να παρέμβει στο περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ένας από τους δράστες φέρεται να του επιτέθηκε με τα χέρια, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες, στην προσπάθειά του να αποτρέψει τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Αμέσως μετά, οι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο με δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του, προτού αποχωρήσει. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματά του ήταν ελαφρά, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι συλλήψεις και ο τέταρτος εμπλεκόμενος

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση μετά την ενημέρωση για την επίθεση. Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ρεθύμνου εντόπισαν τον 25χρονο και τον 27χρονο να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Ακολούθησε η σύλληψη του 21χρονου.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας κάνει λόγο για τέσσερα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση, με τις συλλήψεις να αφορούν μέχρι στιγμής τους τρεις. Το τέταρτο άτομο δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, τοπικό μέσο αναφέρει ότι οι δύο από τους συλληφθέντες είχαν μεταβεί στο Ρέθυμνο από το Ηράκλειο και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε συνδρομή άλλων προσώπων. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες που χρήζουν επιβεβαίωσης από την έρευνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες (22.10.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ρεθύμνου τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 21, 25 και 27 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, νομοθεσία περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, χθες (22.10.2026) το βράδυ οι τρεις ημεδαποί με ακόμα ένα άτομο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους (φορώντας κράνη), προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 47χρονο ημεδαπό και του απέσπασαν ένα σακίδιο πλάτης το οποίο περιείχε ένα πανό που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλαμβανόμενος την επίθεση αφού ενημέρωσε το κέντρο επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, προσέτρεξε να βοηθήσει τον 47χρονο και ένας εκ των δραστών του προκάλεσε ελαφριές σωματικές βλάβες με τα χέρια προκειμένου να αποτρέψει επερχόμενη σύλληψη τους ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντας σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας άμεσα εντοπίστηκαν ο 25χρονος με τον 27χρονος να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν και στη συνέχεια συνελήφθη και ο 21χρονος.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

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