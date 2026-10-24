«Από τύχη ζούμε»: Αδιανόητη προσπέραση πάνω σε διπλή γραμμή στα Χανιά (vid)

Η παράνομη προσπέραση στον δρόμο του Βλητέ στα Χανιά καταγράφηκε σε βίντεο, με το αντίθετα κινούμενο όχημα να κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο τον ελιγμό.

Μια επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο του Βλητέ, στα Χανιά, καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, στο ύψος πολυχώρου ψυχαγωγίας και λίγο πριν από το στρατόπεδο της 5ης Μεραρχίας. Όπως φαίνεται από την καταγραφή, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου επιχείρησε να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, πατώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, σε σημείο όπου η συγκεκριμένη κίνηση απαγορεύεται.

Προσπέραση και... άγιος ο θεός

Η επικινδυνότητα της προσπέρασης ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν κανονικά άλλο όχημα με κατεύθυνση προς το Ακρωτήρι. Σύμφωνα με την περιγραφή του αναγνώστη, ο οδηγός που έκανε την προσπέραση κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας κίνδυνο για όλους τους διερχόμενους.

«Από τύχη ζούμε», αναρωτιέται χαρακτηριστικά ο αναγνώστης του zarpanews.gr, σχολιάζοντας την οδηγική συμπεριφορά που κατέγραψε στο ακόλουθο βίντεο:

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