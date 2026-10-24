Βρετανία: Παιδόφιλος προσλήφθηκε σε παιδικό σταθμό με ψεύτικες συστατικές επιστολές - Καταδικάστηκε σε επιπλέον δύο χρόνια φυλάκισης

Ο 27χρονος Κρίστιαν Πάρι κατάφερε να προσληφθεί σε παιδικό σταθμό ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική έρευνα για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους πρόσληψης προσωπικού σε δομές προσχολικής αγωγής στη Βρετανία εγείρει η υπόθεση του 27χρονου Κρίστιαν Πάρι, ο οποίος κατάφερε να προσληφθεί σε παιδικό σταθμό χρησιμοποιώντας πλαστές συστατικές επιστολές, ενώ βρισκόταν ήδη υπό αστυνομική έρευνα για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο Πάρι, από το Μίντλετον του Λιντς, καταδικάστηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 σε επιπλέον δύο χρόνια φυλάκισης για απάτη μέσω ψευδών παραστάσεων. Η νέα ποινή θα εκτιθεί διαδοχικά με εκείνη που ήδη εκτίει, διάρκειας τριών ετών και οκτώ μηνών, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια της φυλάκισής του στα πέντε χρόνια και οκτώ μήνες. Σύμφωνα με τη Mirror και το Yorkshire Evening Post, η νέα καταδίκη αφορά την πρόσληψή του σε παιδικό σταθμό με πλαστά έγγραφα και ψεύτικες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η σύλληψη και το υλικό που εντόπισαν οι Αρχές

Η αστυνομία είχε ενημερωθεί τον Μάιο του 2025 για την παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα του Πάρι, ο οποίος τότε εργαζόταν σε παιδικό σταθμό. Κατά την έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν χιλιάδες εικόνες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Όπως αναφέρει το Yorkshire Evening Post, στο κινητό του βρέθηκαν 871 εικόνες και βίντεο της κατηγορίας Α, 1.187 της κατηγορίας Β, 3.263 της κατηγορίας Γ και 52 απαγορευμένες εικόνες. Πολλά από τα αρχεία απεικόνιζαν βρέφη και νήπια.

Τον Μάρτιο του 2026, ο 27χρονος καταδικάστηκε για τα αδικήματα που αφορούσαν το συγκεκριμένο υλικό. Του επιβλήθηκε επίσης δεκαετής διαταγή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης, η οποία προβλέπει περιορισμούς με στόχο την προστασία των παιδιών. Η αρχική ποινή του αυξήθηκε αργότερα από το Εφετείο, καθώς κρίθηκε υπερβολικά επιεικής λόγω της πρόσβασης που είχε σε μικρά παιδιά κατά την περίοδο τέλεσης των αδικημάτων.

Πώς βρήκε δουλειά μετά τη σύλληψή του

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στην πρώτη πρόσληψη. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα των βρετανικών μέσων, ο Πάρι είχε χρησιμοποιήσει πλαστές συστατικές επιστολές για να εξασφαλίσει εργασία σε παιδικό σταθμό και κατάφερε να προσληφθεί και σε τρίτη δομή μετά τη σύλληψή του, ενώ η αστυνομική έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη. Για τη νέα θέση χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και ψεύτικες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να παραπλανήσει τους υπευθύνους της δομής ως προς το επαγγελματικό του παρελθόν.

Η συγκεκριμένη απάτη διαπράχθηκε μεταξύ 17 Ιουνίου και 20 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Πάρι παραδέχθηκε την ενοχή του για την κατηγορία της απάτης στις 2 Οκτωβρίου 2026 και στις 23 Οκτωβρίου επέστρεψε στο δικαστήριο, όπου του επιβλήθηκε η πρόσθετη ποινή των 24 μηνών. Σύμφωνα με το Yorkshire Evening Post, απολύθηκε από τη συγκεκριμένη θέση έπειτα από λιγότερο από τρεις μήνες, αφού δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δοκιμαστική περίοδο.

Τα ερωτήματα για τους ελέγχους πρόσληψης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου όσων προσλαμβάνονται σε θέσεις που περιλαμβάνουν επαφή με παιδιά. Στη Βρετανία, η υπηρεσία Disclosure and Barring Service (DBS) διενεργεί ελέγχους ποινικού ιστορικού και καταλληλότητας για την απασχόληση, μεταξύ άλλων, σε θέσεις που αφορούν παιδιά και ευάλωτα άτομα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ότι ο έλεγχος ποινικού ιστορικού δεν αρκεί από μόνος του για να εγγυηθεί την ασφάλεια μιας πρόσληψης. Η επαλήθευση των συστατικών επιστολών και των στοιχείων που παρέχει ένας υποψήφιος αποτελεί επίσης μέρος της διαδικασίας ασφαλούς στελέχωσης.

Η Αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι από τις συσκευές που κατασχέθηκαν από τον Πάρι δεν εντοπίστηκαν εικόνες παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς στους οποίους είχε εργαστεί. Ο επικεφαλής επιθεωρητής Σκοτ Χάρτλεϊ χαιρέτισε την πρόσθετη καταδίκη, επισημαίνοντας ότι η απάτη αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε την καταδίκη του 27χρονου για κατοχή παράνομου υλικού. Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους γονείς, καθώς ένας άνθρωπος που βρισκόταν υπό αστυνομική έρευνα για σοβαρά αδικήματα κατάφερε να προσληφθεί σε δομή προσχολικής αγωγής χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Παράλληλα, οι Αρχές διευκρινίζουν ότι δεν βρέθηκε υλικό που να απεικονίζει παιδιά από τους συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς στις συσκευές του.

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