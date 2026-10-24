Πορτογαλία: Το φράγμα που θεωρούσαν ότι δεν θα γεμίσει ποτέ έφτασε μια ανάσα από το όριό του

Το φράγμα Αλκέβα στα σύνορα Πορτογαλίας και Ισπανίας έφτασε τα 151,6 μέτρα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα, αναγκάζοντας τους διαχειριστές να αποδεσμεύσουν νερό

Για χρόνια, η φράση «δεν θα γεμίσει ποτέ» συνόδευε το φράγμα Αλκέβα, ένα από τα μεγαλύτερα έργα διαχείρισης υδάτων στη δυτική Ευρώπη. Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την πρώτη συγκράτηση των υδάτων του, η εικόνα είναι διαφορετική: οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα 2025-2026 ανέβασαν τη στάθμη του νερού σχεδόν στο ανώτατο επίπεδο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επανειλημμένη αποδέσμευση υδάτων.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο AS, η στάθμη έφτασε τα 151,6 μέτρα, πλησιάζοντας το επίπεδο πλήρους αποθήκευσης των 152 μέτρων. Η εταιρεία Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA), που διαχειρίζεται το έργο, χρειάστηκε να ανοίξει τα θυροφράγματα για να ρυθμίσει τη ροή του νερού. Το φράγμα βρίσκεται στον ποταμό Γουαδιάνα, κοντά στα σύνορα Πορτογαλίας και Ισπανίας. Τα θυροφράγματά του έκλεισαν για πρώτη φορά στις 8 Φεβρουαρίου 2002, ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσει ο ταμιευτήρας στο ανώτατο επίπεδό του. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά το 2010, όταν το νερό έφτασε στα 152 μέτρα. Έκτοτε, το Αλκέβα έχει εξελιχθεί σε βασικό έργο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Ιβηρικής Χερσονήσου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του τελευταίου χειμώνα επανέφεραν τη στάθμη κοντά σε αυτό το όριο, αναδεικνύοντας τη σημασία της ελεγχόμενης αποδέσμευσης νερού.

Ένας τεχνητός «εσωτερικός ωκεανός»

Οι διαστάσεις του ταμιευτήρα είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πορτογαλικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, η συνολική χωρητικότητά του ανέρχεται σε περίπου 4,15 δισ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ η επιφάνειά του φτάνει τα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μήκος του εκτείνεται σε περίπου 83 χιλιόμετρα από το φράγμα μέχρι το άκρο του ταμιευτήρα, δημιουργώντας ένα τοπίο που θυμίζει εσωτερική θάλασσα στην περιοχή Αλεντέζου της Πορτογαλίας.

Το έργο δεν περιορίζεται στην αποθήκευση νερού. Συμβάλλει στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην άρδευση γεωργικών εκτάσεων και στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με το AS, εξασφαλίζει νερό για την άρδευση περίπου 130.000 εκταρίων γεωργικής γης και καλύπτει ανάγκες ύδρευσης περίπου 200.000 ανθρώπων στην πορτογαλική περιοχή Αλεντέζου. Παράλληλα, η δημιουργία της τεχνητής λίμνης έχει ενισχύσει τον τουρισμό, με δραστηριότητες στο νερό και τοπία που προσελκύουν επισκέπτες. Η φετινή εικόνα επιβεβαιώνει ότι το Αλκέβα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο έργο υποδομής για την περιοχή. Από τις αρχικές αμφιβολίες για το αν θα γεμίσει ποτέ, έφτασε να διαχειρίζεται ποσότητες νερού που, μετά από έναν ιδιαίτερα βροχερό χειμώνα, απαιτούν ελεγχόμενη αποδέσμευση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ