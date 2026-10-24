Γαλλία: Θα μπει η εικόνα της Μαριάν με το κίτρινο γιλέκο στα βιβλία Ιστορίας που γράφονται;

Ο κ. Γιάννης Σκαρπέλος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου εξηγεί στο Reader αν μια viral εικόνα από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία μπορεί να μετατραπεί σε σύμβολο.

Σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας που γεννιέται στην σημερινή εποχή, τα social media είναι αναπόφευκτο να μην διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Όχι μόνο επειδή έχουν μηδενίσει τον χρόνο ανάμεσα στην είδηση και την διάδοσή της, αλλά επειδή έχουν αλλάξει τον τρόπο κατά τον οποίο πλέον οργανώνεται, διαμορφώνει την ταυτότητα του και τελικά καταγράφεται στη συλλογική μνήμη.

Τις τελευταίες εβδομάδες δεχόμαστε έναν καταιγισμό εικόνων και πληροφοριών από τα μέσα ενημέρωσης για τα κινήματα διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργηθεί ανά την Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία.

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