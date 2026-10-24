Γιατί στην Ιαπωνία διαβάζουν σε κλαμπ; Το reading rave γίνεται τάση

Επιμέλεια:  Newsroom
Γιατί στην Ιαπωνία διαβάζουν σε κλαμπ; Το reading rave γίνεται τάση
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Το reading rave είναι η τελευταία τάση που βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε διάφορες χώρες. Τι είναι και γιατί έγινε viral;

Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια ακατανίκητη ανάγκη να δημιουργούμε trends, και στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης, περισσότερο από ποτέ. Το reading rave είναι η τελευταία τάση που βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε διάφορες χώρες.

Στην Ιαπωνία υιοθέτησαν το reading rave σε κλαμπ. Είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς, μιας και η ατμόσφαιρα δεν είναι ιδανική, ωστόσο κάποιοι έκαναν join σε αυτή τη συγκέντρωση αφιερωμένη στην ανάγνωση. Μάλιστα, ένα βίντεο από το «Jucy Book Rave», έγινε viral.

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