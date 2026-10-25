Η Ευρώπη παρακάμπτει τις ΗΠΑ με ένα megaproject κάτω από τον Ατλαντικό: Άμεση σύνδεση 4.500 χλμ με τον Καναδά

Μια νέα υποβρύχια διασύνδεση οπτικών ινών σχεδιάζεται να συνδέσει απευθείας την Ευρώπη με τον Καναδά, καταργώντας την εξάρτηση από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές των ΗΠΑ.

Η Ευρώπη και ο Καναδάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην κατασκευή μιας νέας αυτόνομης τηλεπικοινωνιακής γέφυρας, χάρη σε ένα φιλόδοξο έργο υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών που θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Ατλαντικού χωρίς να μεσολαβεί το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρωτοβουλία της νορβηγικής εταιρείας Bulk αφορά μια διαδρομή άνω των 4.500 χιλιομέτρων και μια επένδυση που ξεπερνά τα 620 εκατομμύρια δολάρια. Στόχος του εγχειρήματος είναι η μείωση της εξάρτησης από τις αμερικανικές υποδομές σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η διαδρομή «Leif Erikson» και η παράκαμψη των ΗΠΑ

Το έργο, που βαφτίστηκε «Leif Erikson», προβλέπεται να συνδέσει τη νότια Νορβηγία με την περιοχή Χάπι Βάλει-Γκους Μπέι στον Καναδά. Από εκεί, η γραμμή θα συνεχίζει επίγεια διασχίζοντας το Κεμπέκ μέχρι να φτάσει στο Μόντρεαλ.

Η ανάγκη για εναλλακτικές οδούς επικοινωνίας έγινε πιο επιτακτική τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Καναδάς διαθέτει ελάχιστες απευθείας υποβρύχιες συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο που να μην περνούν πρώτα από αμερικανικό έδαφος.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η πρόταση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της αναζήτησης επιπλέον χρηματοδότησης και των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ευρωπαϊκές και καναδικές αρχές. Το επίγειο τμήμα της διαδρομής στον Καναδά εκτείνεται σε 1.900 χιλιόμετρα και απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των αυτόχθονων κοινοτήτων της περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς αναμένεται να συνυπογράψουν σχετική διακήρυξη στο Μόντρεαλ στις 29 Οκτωβρίου για την ενίσχυση των ψηφιακών τους υποδομών. Εφόσον το έργο προχωρήσει, θα δημιουργήσει μια νέα, ασφαλή δίοδο μεταφοράς δεδομένων, θωρακίζοντας τη διεθνή ψηφιακή ασφάλεια των δύο πλευρών.

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