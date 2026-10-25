Συγκέντρωσε 10.000 κουτάκια-μπουκάλια για να χαρίσει στην οικογένειά του το ταξίδι των ονείρων της: «Νόμιζαν ότι ήμουν τρελός»

Πατέρας από την Ολλανδία κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό για να ταξιδέψει με την οικογένειά του στη Disneyland, μαζεύοντας άδεια κουτάκια και μπουκάλια.

Μια πρωτότυπη μέθοδο αποταμίευσης ακολούθησε ο Μάικλ Σνελ από την πόλη Αμερσφόρτ της Ολλανδίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όνειρο της οικογένειάς του για ένα ταξίδι στη Disneyland στο Παρίσι.

Επί δύο ολόκληρα χρόνια, ο Ολλανδός συγκέντρωνε άδεια κουτάκια αλουμινίου και πλαστικά μπουκάλια, εκμεταλλευόμενος το σύστημα επιστροφής εγγύησης συσκευασίας που ισχύει στη χώρα.

Αν και πολλοί από τον κοινωνικό του περίγυρο θεωρούσαν την ιδέα του παράδοξη, εκείνος παρέμεινε αφοσιωμένος στον στόχο του, μαζεύοντας κάθε απόβλητο που έβρισκε στον δρόμο ή του παραχωρούσαν φίλοι και συνάδελφοι.

Πάνω από 10.000 συσκευασίες και 1.600 ευρώ

Στο διάστημα των 24 μηνών, ο Μάικλ συγκέντρωσε περίπου 10.600 συσκευασίες, εξαργυρώνοντάς τες σταδιακά προς 15 λεπτά το τεμάχιο. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε άγγιξε τα 1.600 ευρώ.

«Υπάρχουν άνθρωποι που μαζεύουν παλιοσίδερα όλη μέρα, αλλά προσπερνούν ένα κουτάκι που δίνει δεκαπέντε λεπτά. Εγώ δεν το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος σε ολλανδικό μέσο ενημέρωσης.

Κατάφερε να πάει την οικογένειά του στο Παρίσι

Παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις των τιμών κατά τη διετία κατέστησαν το ταξίδι ακριβότερο από το αρχικά υπολογισμένο, αναγκάζοντας την οικογένεια να καλύψει ένα μικρό μέρος των εξόδων, ο Μάικλ, η σύζυγός του Ρεμπέκα και τα δύο τους παιδιά απόλαυσαν τις διακοπές τους στο θεματικό πάρκο της Disneyland.

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη συλλογή συσκευασιών για τον επόμενο ταξιδιωτικό τους προορισμό, τονίζοντας ότι η προσπάθεια άξιζε απόλυτα για τις αναμνήσεις που δημιούργησε η οικογένειά του.

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