Ποδοσφαιρική ομάδα απαγόρευσε τα ντεκολτέ και τα κολάν: Η αντίδραση μιας φωτογράφου που έφερε την ανατροπή

Η Αντριάνα Καμπαγέρο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαμάχης για τους κανόνες ένδυσης σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, με τον πρόεδρο του συλλόγου να ζητά δημόσια συγγνώμη.

Μια απόφαση για τον τρόπο ένδυσης των δημοσιογράφων και των φωτογράφων που καλύπτουν ποδοσφαιρικούς αγώνες προκάλεσε αντιδράσεις στην Παραγουάη, αναγκάζοντας τελικά έναν σύλλογο της πρώτης κατηγορίας να ανακαλέσει. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Αντριάνα Καμπαγέρο, αθλητική φωτογράφος με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αμφισβήτησε τους περιορισμούς που ανακοινώθηκαν από τη Σπορτίβο Αμελιάνο.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις λίγο πριν από την αναμέτρηση της ομάδας με την Ολίμπια, καθώς οι νέοι κανόνες αντιμετώπιζαν διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται στην κάλυψη των αγώνων. Η αντίδραση που ακολούθησε οδήγησε τον πρόεδρο του συλλόγου να αποστασιοποιηθεί από την ανακοίνωση και να ζητήσει συγγνώμη.

Οι κανόνες ένδυσης

Το τμήμα Τύπου της Σπορτίβο Αμελιάνο δημοσίευσε οδηγίες για την εμφάνιση των επαγγελματιών που θα βρίσκονταν στο γήπεδο για το παιχνίδι με την Ολίμπια, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου. Το φυλλάδιο προέτρεπε τους εργαζομένους των μέσων ενημέρωσης να επιλέγουν πιο επίσημα ρούχα, με διαφορετικούς περιορισμούς ανάλογα με το φύλο.

Για τους άνδρες, η βασική απαγόρευση αφορούσε τα σορτς. Για τις γυναίκες, αντίθετα, οι οδηγίες ήταν πολύ πιο συγκεκριμένες: δεν επιτρέπονταν μπλούζες με βαθύ ντεκολτέ, ρούχα που άφηναν ακάλυπτη την κοιλιά και κολάν σε χρώματα διαφορετικά από το μαύρο ή το σκούρο μπλε.

Η αιτιολογία που δόθηκε ήταν η διατήρηση μιας επαγγελματικής εικόνας, καθώς στις εξέδρες βρίσκονται και παιδιά από τις ακαδημίες του συλλόγου μαζί με τις οικογένειές τους. Ωστόσο, η διαφοροποίηση των κανόνων προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο ήταν απαραίτητοι και αν αντιμετώπιζαν ισότιμα τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο για επαγγελματικούς λόγους.

Η αντίδραση της Καμπαγέρο

Η 29χρονη φωτογράφος εξέφρασε την ενόχλησή της, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ίδια και άλλες γυναίκες που εργάζονται στην αθλητική δημοσιογραφία. Όπως εξήγησε, επιλέγει τα ρούχα της με γνώμονα την άνεση που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Παράλληλα, συνέδεσε χρονικά την ανακοίνωση με τη δημοσιότητα που είχε λάβει μια φωτογραφία της από ποδοσφαιρικό αγώνα. Η χρονική σύμπτωση, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι η ίδια αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο θεσπίστηκαν οι συγκεκριμένοι κανόνες.

Η δημόσια συγγνώμη

Ο πρόεδρος της Σπορτίβο Αμελιάνο, Έκτορ Μελγαρέχο, αποστασιοποιήθηκε από την ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι το φυλλάδιο είχε δημοσιευτεί χωρίς τη δική του έγκριση. Χαρακτήρισε απαράδεκτο τον χειρισμό της υπόθεσης και ζήτησε συγγνώμη, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί δεν εξέφραζαν τη θέση του συλλόγου.

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη Τύπου, Μιλένα Ολμέδο, ανέλαβε την ευθύνη για τη δημοσίευση των οδηγιών, αναγνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η απαραίτητη συνεννόηση με τη διοίκηση.

Μετά τις αντιδράσεις, η ομάδα ανακάλεσε τους περιορισμούς για την εμφάνιση των επαγγελματιών που θα κάλυπταν τον αγώνα. Η εξέλιξη έβαλε τέλος στη συγκεκριμένη διαμάχη, χωρίς όμως να αναιρεί τη συζήτηση που άνοιξε για την άνιση αντιμετώπιση των γυναικών στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

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