«Ήταν καλό παιδί και αστείος»: Συμμαθητές του Κιμ Γιονγκ Ουν αποκάλυψαν πως ήταν πριν γίνει δικτάτορας

Αποκαλύψεις για τα μαθητικά χρόνια του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ελβετία έρχονται στο φως, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του Βορειοκορεάτη ηγέτη πριν αναλάβει την εξουσία.

Παρά το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα αποτελεί μία από τις πιο απομονωμένες χώρες στον κόσμο, ο ηγέτης της, Κιμ Γιονγκ Ουν, πέρασε ένα σημαντικό μέρος της παιδικής του ηλικίας στο εξωτερικό για τις σπουδές του.

Όταν τη χώρα κυβερνούσε ακόμα ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο νεαρός Κιμ πήγε σε γερμανόφωνο σχολείο κοντά στη Βέρνη της Ελβετίας. Για να προστατευθεί η ταυτότητά του, φοιτούσε με το ψευδώνυμο «Πακ Ουν», ενώ η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι αποτελούσε παιδί εργαζομένου στην πρεσβεία της Βόρειας Κορέας.

«Αγαπούσε το μπάσκετ και μισούσε να χάνει»: Πώς ήταν σαν παιδί;

Πρώην συμμαθητές του μίλησαν για την περίοδο εκείνη, περιγράφοντας έναν έφηβο που έκανε εύκολα φίλους και είχε χιούμορ. Ο συμμαθητής του, Ζοάο Μικαέλο, θυμάται ότι περνούσαν πολύ χρόνο μαζί παίζοντας μπάσκετ, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα καλό παιδί που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στο σχολείο.

«Ήταν αστείος, αλλά δεν του άρεσε καθόλου να χάνει. Για εκείνον η νίκη είχε τεράστια σημασία», ανέφερε ένας άλλος μαθητής, ο Μάρκο Ίμχοφ, συμπληρώνοντας ότι οι συζητήσεις τους δεν αφορούσαν ποτέ την πολιτική.

Η σκοτεινή πλευρά και οι εκρήξεις θυμού

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα μεταφέρει ωστόσο ένας πρώην σωματοφύλακας του πατέρα του. Ο Λι Γιονγκ-Γκουκ αποκάλυψε ότι ο νεαρός Κιμ διακατεχόταν από έντονο στρες, καθώς δεν είχε συνομήλικους για να παίξει, γεγονός που τον καθιστούσε ιδιαίτερα εκρηκτικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σημερινός ηγέτης ήταν οξύθυμος, δεν νοιαζόταν για τη γνώμη των άλλων και φώναζε συχνά στο προσωπικό. Η συμπεριφορά αυτή θυμίζει περισσότερο το προφίλ με το οποίο τον γνωρίζει η διεθνής κοινότητα σήμερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ