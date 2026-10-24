Αστυνομικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι πήρε την ταυτότητα νεκρού άνδρα: Ξόδεψε 214.000 δολάρια για να ανακαινίσει το σπίτι του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι νόμιμοι κληρονόμοι επιχείρησαν να αναλάβουν το ακίνητο και ο αστυνομικός ζήτησε αποζημίωση για τις εργασίες ανακαίνισης

Ένας αστυνομικός στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την ανακάλυψη ενός νεκρού άνδρα για να πάρει τον έλεγχο του σπιτιού του, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία και να προχωρήσει σε εργασίες ανακαίνισης που ξεπέρασαν τα 214.000 δολάρια. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι νόμιμοι κληρονόμοι επιχείρησαν να αναλάβουν την περιουσία και ο αστυνομικός διεκδίκησε χρήματα για τις παρεμβάσεις που είχε κάνει.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο 35χρονος Μπράιαν Λούις Σγκούρος, αστυνομικός στην πόλη Λόντερχελ της νότιας Φλόριντα, συνελήφθη στις 20 Οκτωβρίου και αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022, όταν ο ίδιος συμμετείχε σε έλεγχο ευημερίας στην κατοικία του 71χρονου Ντένις Γουέστ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός.

Η αρχή της υπόθεσης

Ο έλεγχος είχε γίνει έπειτα από ανησυχία γείτονα, ο οποίος δεν είχε δει τον ηλικιωμένο για περίπου δύο εβδομάδες. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε φυσικά αίτια, όμως όσα ακολούθησαν έβαλαν τον αστυνομικό στο επίκεντρο μιας έρευνας για φερόμενη απάτη και παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Σγκούρος εμφανίστηκε στο γραφείο του ιατροδικαστή ως φίλος του Γουέστ και υποστήριξε ότι ο νεκρός δεν είχε εν ζωή συγγενείς. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι δύο άνδρες γνωρίζονταν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν νόμιμοι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη.

Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Γουέστ, ο αστυνομικός φέρεται να πήρε τον έλεγχο του σπιτιού χωρίς να έχει νόμιμο δικαίωμα. Ο ίδιος υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα ότι το ακίνητο βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση και ότι ήθελε να αποτρέψει την εγκατάστασή καταπατητών.

Η ταυτότητα του νεκρού

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Σγκούρος χρησιμοποίησε τα στοιχεία του νεκρού για να πληρώνει φόρους και λογαριασμούς του ακινήτου, δημιουργώντας την εικόνα ότι ο ιδιοκτήτης εξακολουθούσε να βρίσκεται εν ζωή. Παράλληλα, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε την ταυτότητα και την υπογραφή του Γουέστ σε έγγραφα που αφορούσαν εργασίες στο σπίτι.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, φέρεται να υποβλήθηκε αίτηση για άδεια αντικατάστασης παραθύρων και θυρών, με κόστος περίπου 8.000 δολάρια. Στα σχετικά έγγραφα εμφανίζονταν τα στοιχεία του νεκρού ιδιοκτήτη, ενώ η συμβολαιογράφος της οποίας η σφραγίδα αναγραφόταν στα έγγραφα φέρεται να αρνήθηκε ότι τα είχε υπογράψει ή επικυρώσει.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης αν ο αστυνομικός αξιοποίησε την υπηρεσιακή πρόσβασή του σε αστυνομικές βάσεις δεδομένων για να αναζητήσει προσωπικές πληροφορίες του Γουέστ. Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν μέρος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Τα 214.000 δολάρια

Ο Σγκούρος υποστηρίζει ότι διέθεσε περισσότερα από 214.000 δολάρια από δικά του χρήματα για να καθαρίσει και να επισκευάσει το ακίνητο επί περίπου δυόμισι χρόνια. Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει, το σπίτι ήταν γεμάτο απορρίμματα, η στέγη είχε υποστεί ζημιές και το κτίριο χρειαζόταν εκτεταμένες παρεμβάσεις. Η αξία του ακινήτου εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 400.000 δολάρια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν εταιρεία ακινήτων απέκτησε το σπίτι από τους νόμιμους κληρονόμους και επιχείρησε να αναλάβει την κατοχή του. Ο αστυνομικός παρέδωσε τελικά τα κλειδιά, αλλά στη συνέχεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να αποζημιωθεί για τα χρήματα που ισχυρίζεται ότι είχε επενδύσει στην ανακαίνιση.

Η έρευνα των αρχών οδήγησε στη σύλληψή του και στην απαγγελία πέντε κατηγοριών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η παράβαση καθήκοντος και η παράνομη χρήση στοιχείων ταυτότητας νεκρού προσώπου. Μετά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 25.000 δολαρίων και διατάχθηκε να μην πλησιάζει το σπίτι.

Ο Σγκούρος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα χωρίς αποδοχές. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες σε βάρος του δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.

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