Εξάρχεια: Ύποπτη βαλίτσα σε Ιπποκράτους και Σόλωνος – Διακοπή κυκλοφορίας

Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος το βράδυ του Σαββάτου (24/10), μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στα Εξάρχεια. Στο σημείο βρίσκεται το ΤΕΕΜ.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (24/10) στα Εξάρχεια, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος.

Σύμφωνα με το protothema.gr,, οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα των δύο δρόμων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της Ναυαρίνου.

Στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της Ασκληπιού.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να ελέγξουν τη βαλίτσα και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ενημέρωση για το περιεχόμενο της βαλίτσας ή για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

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