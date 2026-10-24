Αλλαγή ώρας αύριο, Κυριακή: Πότε θα γυρίσουμε πίσω τα ρολόγια

Την Κυριακή ολοκληρώνεται η εφαρμογή της θερινής ώρας για το 2026, με τα ρολόγια να επιστρέφουν μία ώρα πίσω και το φως της ημέρας να αλλάζει κατανομή.

Μία ώρα πίσω θα χρειαστεί να γυρίσουμε τα ρολόγια μας τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, καθώς ολοκληρώνεται η εφαρμογή της θερινής ώρας για το 2026. Στις 04:00 οι δείκτες θα επιστρέψουν στις 03:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η μετάβαση χαρίζει μία επιπλέον ώρα στη νύχτα του Σαββάτου, ενώ μεταβάλλει την κατανομή του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα. Τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και οι περισσότερες συνδεδεμένες ηλεκτρονικές συσκευές προσαρμόζονται αυτόματα, όμως ορισμένα ρολόγια και οικιακά συστήματα θα χρειαστούν χειροκίνητη ρύθμιση.

Τι ισχύει την Κυριακή

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λήξη της θερινής ώρας προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/84/ΕΚ, η οποία καθορίζει το κοινό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου οι δείκτες προχωρούν κατά 60 λεπτά, ώστε να αρχίσει η περίοδος της θερινής ώρας.

Όσοι χρησιμοποιούν συσκευές χωρίς αυτόματο συγχρονισμό καλό είναι να ελέγξουν τις ενδείξεις τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν, μεταξύ άλλων, ορισμένα ρολόγια αυτοκινήτων και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν συνδέονται στο διαδίκτυο.

Γιατί εφαρμόζεται το μέτρο

Η εποχική μετατόπιση των ρολογιών καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τον περιορισμό της ανάγκης για τεχνητό φωτισμό. Με τη θερινή ώρα, μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μεταφέρεται προς τις απογευματινές ώρες, ενώ τον Οκτώβριο επανέρχεται η κανονική ωριαία ρύθμιση.

Η ιδέα αξιοποίησης του φωτός της ημέρας είχε συζητηθεί ήδη από τον 18ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένες προτάσεις για συστηματική μετατόπιση της ώρας διατυπώθηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Η ενεργειακή διάσταση του μέτρου απέκτησε μεγαλύτερη σημασία τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης, όταν αρκετές χώρες αναζήτησαν τρόπους περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας.

Στην Ελλάδα, το μέτρο εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο διαμορφώθηκε αργότερα, ώστε τα κράτη-μέλη να ακολουθούν ενιαίο χρονοδιάγραμμα.

Το ενδεχόμενο κατάργησης

Η διατήρηση της εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε εξεταστεί η διακοπή της πρακτικής, με κάθε χώρα να επιλέγει αν θα κρατήσει μόνιμα μία από τις δύο ρυθμίσεις.

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν οδήγησε σε αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος. Παραμένουν, παράλληλα, οι συζητήσεις για το κατά πόσο η εποχική μετατόπιση εξοικονομεί ουσιαστικά ενέργεια, αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις της στον ύπνο και στον βιολογικό ρυθμό.

Η επόμενη αλλαγή έχει προγραμματιστεί για την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, όταν οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα αρχίσει ξανά η θερινή ώρα.

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