Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί έως την Τετάρτη, με ισχυρότερα φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί έως την Τετάρτη, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας.

Μέχρι το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά ήπιες στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Από την Κυριακή, ωστόσο, η εικόνα θα αλλάξει, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, φέρνοντας βροχοπτώσεις και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Πού θα βρέξει την Κυριακή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να έχουν επεκταθεί στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Οι περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης φαίνεται πως θα επηρεαστούν λιγότερο κατά την πρώτη φάση της επιδείνωσης.

Στη συνέχεια, οι βροχές θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Στην Αττική τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι της Κυριακής, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης έντονων τοπικών φαινομένων στην Πελοπόννησο, όπου θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσοχή.

Καταιγίδες σε Κυκλάδες και Κρήτη

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται να είναι η ένταση των φαινομένων στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου προβλέπονται οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Το άστατο σκηνικό εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας αρκετές περιοχές της χώρας. Η ακριβής κατανομή και η ένταση των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την πορεία του συστήματος, ωστόσο η κακοκαιρία αναμένεται να απασχολήσει σημαντικό τμήμα της επικράτειας κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Υψηλές θερμοκρασίες πριν από την κακοκαιρία

Πριν από την αλλαγή του καιρού, η Παρασκευή και το Σάββατο θα κυλήσουν με ηπιότερες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα ανατολικά, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και κατά διαστήματα καλύτερος καιρός.

Οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Το Σάββατο δεν προβλέπεται σημαντική μεταβολή στις περισσότερες περιοχές, με τους ανέμους να εξασθενούν περαιτέρω και τη θερμοκρασία να υποχωρεί ελαφρώς. Η ουσιαστική αλλαγή αναμένεται από την Κυριακή, όταν οι βροχές και οι καταιγίδες θα σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας πιο ψυχρής και άστατης περιόδου, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

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