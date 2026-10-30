Έκθεση φωτογραφίας PostTruth από τη Spam PhotoCollective στο MatchPoint της Αθήνας

Η φωτογραφική ομάδα Spam PhotoCollective παρουσιάζει την έκθεση PostTruth, από τις 7 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, στο MatchPoint, στην Αθήνα.

Η εικόνα δεν λέει ψέματα, αλλά ούτε και αποκαλύπτει ολόκληρη την αλήθεια. Κάθε φωτογραφία είναι μια επιλογή: μια στιγμή που απομονώνεται από τη ροή της πραγματικότητας, ένα βλέμμα που εστιάζει σε κάτι, αφήνοντας κάτι άλλο έξω από το κάδρο. Πόσα από αυτά που βλέπουμε αποτελούν την ίδια την πραγματικότητα και πόσα διαμορφώνονται από την οπτική εκείνου που φωτογραφίζει ή εκείνου που κοιτάζει;

Το PostTruth δεν επιχειρεί να δώσει μία ενιαία απάντηση. Αποτελεί το κοινό σημείο εκκίνησης για έξι διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις, έξι προσωπικές ματιές που συναντιούνται χωρίς να ταυτίζονται. Διαφορετικές οπτικές, διαφορετικές αναζητήσεις, με κοινό παρονομαστή τη δύναμη της εικόνας να προκαλεί ερωτήματα και να αφήνει χώρο για ερμηνείες.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά)

Εύα Κατσαΐτη / Γιάννης Μυρμηγιάννης / Παναγιώτης Πιτσούλης / Νίκος Σωτηρόπουλος / Σύλβια Τσουραμάνη / Στέλιος Χαραλαμπάκης

Οι SPAM δημιουργήθηκαν από τη συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων, με διαφορετικές εμπειρίες και φωτογραφικές προσεγγίσεις. Το όνομά τους κρύβει και τη φιλοσοφία τους.

Shoot

Όλα ξεκινούν από μια απόφαση. Τι αξίζει να μείνει μέσα στις τέσσερις πλευρές ενός καρέ. Το κλείστρο δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός, είναι η επιλογή της μονιμότητας.

Provoke

Μια εικόνα δεν χρειάζεται να καθησυχάζει. Μπορεί να ενοχλήσει, να αμφισβητήσει, να γεννήσει ερωτήματα. Πιστεύουμε στη φωτογραφία που δεν αφήνει τον θεατή αδιάφορο.

Amaze

Το απρόσμενο κρύβεται μέσα στο συνηθισμένο. Ψάχνουμε την οπτική γωνία, το φως, τη λεπτομέρεια που κάνει κάποιον να σταματήσει και να κοιτάξει ξανά.

Move

Κάποιες εικόνες δεν τελειώνουν τη στιγμή που τις βλέπεις. Μένουν, σε ακολουθούν, σε αλλάζουν λίγο. Αυτό επιδιώκουμε, φωτογραφίες που κουβαλάς μαζί σου.

Όραμα της ομάδας είναι να δημιουργούν και να μοιράζονται εικόνες που δεν είναι μόνο όμορφες, αλλά και ζωντανές. Εικόνες που προκαλούν διάλογο, εκφράζουν άποψη και αφήνουν κάτι πίσω τους. Δεν αναζητούν μια κοινή αισθητική, αλλά κυρίως τους ενδιαφέρει ο πειραματισμός, η ελευθερία της προσωπικής έκφρασης του κάθε μέλους και η ικανοποίηση να ανακαλύπτεις αυτό που κρύβεται στις λεπτομέρειες.

PostTruth / Πληροφορίες

Εγκαίνια / Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 18:00

Διάρκεια έκθεσης / 7-15 Νοεμβρίου 2026

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 12:00 – 00:00

Είσοδος: ελεύθερη

Χώρος: MatchPoint / Aινιανός 1 και Πατησίων (έναντι Λ. Αλεξάνδρας) / Χάρτης πρόσβασης

Επιμέλεια έκθεσης / Εύα Κατσαΐτη