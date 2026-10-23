Με αφορμή το Basketgate που συγκλονίζει τα τελευταία 24ωρα το ελληνικό μπάσκετ, αναζητούμε τις ρίζες της κατάληξης που έγινε το παγκόσμιο συνώνυμο των σκανδάλων.

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπο με το λεγόμενο «Basketgate», ένα σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες δύο μέρες και έχει συγκλονίσει την αθλητική - και όχι μόνο - κοινότητα.

Για ακόμα μία φορά, τα μέσα ενημέρωσης επιστράτευσαν την «αγαπημένη» τους κατάληξη για να περιγράψουν μια υπόθεση-σκάνδαλο.

Από που προέκυψε ότι gate=σκάνδαλο;

Από το Qatargate και το Sofagate μέχρι το Camillagate και το Golfgate, η λέξη «gate» εμφανίζεται σταθερά πίσω από κάθε μεγάλη υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη.

Στην πραγματικότητα, η αγγλική λέξη μεταφράζεται απλώς ως «θύρα» ή «πύλη». Όταν όμως προστίθεται ως συνθετικό δίπλα σε οποιοδήποτε ουσιαστικό, μεταμορφώνει αυτόματα την οποιαδήποτε λέξη σε συνώνυμο της διαφθοράς και της συγκάλυψης.

Για να κατανοήσουμε πως μια λέξη χωρίς καμία πολιτική ή ποινική βαρύτητα κατέληξε να «βαφτίζει» τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του πλανήτη, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1972, στις Ηνωμένες Πολιτείες - που αλλού.

Όλα ξεκίνησαν από το κτιριακό συγκρότημα Watergate στην Ουάσινγκτον, όπου στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών. Η εισβολή διαρρηκτών στο κτίριο στις 17 Ιουνίου εκείνου του έτους και η επακόλουθη προσπάθεια συγκάλυψης των γεγονότων από τον τότε πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον, πυροδότησαν μια πρωτοφανή συνταγματική κρίση.

Το σκάνδαλο Watergate οδήγησε στην παραπομπή 69 ατόμων, την καταδίκη 48 ανώτατων αξιωματούχων και τελικά στην ιστορική παραίτηση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Η ιστορική συνέχεια: Από το Volgagate στο Qatargate

Η κάλυψη της υπόθεσης από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπήρξε τόσο πυκνή, που η ονομασία του κτιριακού συγκροτήματος αποτυπώθηκε ανεξίτηλα στη συλλογική συνείδηση. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, η κατάληξη αποκολλήθηκε από την αρχική της τοποθεσία και άρχισε να χρησιμοποιείται αυτόνομα.

Το πρώτο καταγεγραμμένο παράδειγμα καταγράφηκε τον Αύγουστο του 1972 στο περιοδικό National Lampoon, το οποίο έκανε λόγο για το «Volgagate» στη Ρωσία. Πολύ γρήγορα, η τάση αυτή ξεπέρασε τα σύνορα των ΗΠΑ, με τη Γαλλία να υποδέχεται το «Winegate» το 1973 για μια υπόθεση νοθείας κρασιών.

Σταδιακά, η χρήση του επιθήματος επεκτάθηκε από τις περιοχές και τα προϊόντα στα ίδια τα πρόσωπα, όπως συνέβη με το Billygate το 1978, το οποίο αφορούσε τον αδελφό του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

Διάσημο είναι, τέλος, το πιο πρόσφατο «Qatargate», που ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2022, το σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ, στο οποία μάλιστα είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή.

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