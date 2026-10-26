Η γυναίκα που έτρεξε τον Μαραθώνιο του 1896 και δεν την άφησαν να μπει στο Στάδιο

Η γυναίκα που σβήστηκε από τις σελίδες της Ιστορίας έτρεξε στον Μαραθώνιο του 1896 αλλά δεν την περίμενε κανείς στο τέρμα.

Στις 10 Απριλίου του 1896, το Παναθηναϊκό Στάδιο στο κέντρο της Αθήνας ζούσε στιγμές δόξας. Ένας νεαρός νερουλάς από το Μαρούσι, που λεγόταν Σπύρος Λούης, έμπαινε στο κατάμεστο στάδιο ως θριαμβευτής ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες τρεξίματος.

Έδινε στην Ελλάδα τη μοναδική της νίκη στον στίβο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την επομένη, μια γυναίκα που λεγόταν Σταμάτα Ρεβίθη έκανε μια παρόμοια διαδρομή. Στο στάδιο δεν μπήκε ποτέ και σήμερα τη θυμούνται ελάχιστοι.

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